Lisboa tem um novo festival. Arctic Monkeys e Kraftwerk já estão confirmados

Há mais um festival no Parque da Bela Vista – e não é o Rock in Rio. Entre 1 e 3 de Setembro de 2022, realiza-se o Kalorama, um "festival de música, arte e sustentabilidade". Acontece pela primeira vez em Lisboa e o anúncio chegou com confirmações de peso: além de Arctic Monkeys, que metem assim Portugal na rota da tour mundial, também The Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums vão actuar na extensa área verde lisboeta.

No comunicado enviado às redações, o Kalorama assume-se como um evento "comprometido com os objectivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 e pretende promover um novo padrão para os festivais". Para isso são prometidas medidas, não especificadas, que passam "pela inclusão social, transparência de todos os processos, utilização de energias menos poluentes e mais acessíveis, fomento do comércio local, otimização e reutilização de recursos, formação à equipa e parceiros, entre outras".

DR

Os bilhetes para a primeira edição do festival Kalorama ficam disponíveis a partir de 1 de Dezembro. Por enquanto, é possível subscrever à lista de espera no site para, logo no dia 29 de Novembro, ter acesso à pré-venda e a condições especiais, com o passe para os três dias a custar 80€.

