Lisboa usa verbas da taxa turística para reforçar higiene urbana

"Incrementar as rotinas de limpeza urbana, designadamente o despejo de papeleiras e varreduras de vias." Esta é a finalidade central da atribuição de quase quatro milhões de euros às 24 juntas de freguesia do município de Lisboa, de acordo com a agência Lusa. A medida, financeiramente alicerçada na taxa municipal turística e integrada nos contratos de cooperação e delegação de competências com a Câmara Municipal de Lisboa, foi aprovada esta terça-feira, mas ainda é necessário ir a votos na Assembleia Municipal. Misericórdia e Arroios são as freguesias com os maiores montantes em causa, com 478 mil euros e 408 mil euros, respectivamente.

Recorde-se que, em Maio do ano passado, a autarquia aprovou a celebração de contratos inter-administrativos de delegação de competências e cooperação num valor global de 50 milhões de euros até 2025.

