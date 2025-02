No mesmo ano em que se celebra o centenário de nascimento de Carlos Paredes, vai acontecer a primeira edição do Festival da Guitarra Portuguesa. Nos dias 7 e 8 de Março, cinco salas lisboetas – as três salas do Cinema S. Jorge e as plateias dos teatros Capitólio e Variedades – vão receber mais de 80 músicos de diversas gerações e estilos, oferecendo uma programação que inclui concertos, palestras e exibição de documentários.

A abertura do festival contará com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa, sob a direcção de Vasco Pearce de Azevedo, e o guitarrista Paulo Jorge como solista, interpretando “Mata de Lobos”, uma composição original. No mesmo dia, Henrique Fraga apresentará dois recitais no Teatro Variedades, seguidos por Armindo Fernandes.

A 8 de Março, José Manuel Neto, conhecido por acompanhar artistas como Camané e Maria Amélia Proença, actuará no Cinema São Jorge, enquanto Pedro Caldeira Cabral se apresentará no Capitólio. Luísa Amaro, a guitarrista profissional mais antiga em actividade, e antiga companheira de Carlos Paredes, oferecerá dois recitais no Capitólio, apresentando “Sons da Guitarra — 100 anos de Carlos Paredes”.

Além dos concertos, o festival incluirá palestras como “António Chainho entrevistado por Moema Silva”, que abordará a carreira do guitarrista António Chainho, e uma conversa com Luísa Amaro sobre a sua colaboração com Carlos Paredes. Haverá também uma oficina sobre construção de guitarras, orientada pelos mestres Acácio Rodrigues e Rita Marcelino.

O I Festival da Guitarra Portuguesa encerrará a cada dia com um convívio e uma sessão de autógrafos, com todos os artistas do programa, no Cinema São Jorge, a partir da meia-noite.

