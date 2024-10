Aves de rapina, cuspidores de fogo, dançarinas exóticas, combates medievais e teatro. São estas as principais animações da Grande Feira Medieval, que chega à freguesia das Avenidas Novas esta semana. Com lugar no Jardim do Arco do Cego, acontece de 17 a 20 de Outubro e tem entrada livre. Aberta a partir das 15.00, promete ainda dezenas de expositores que vão desde a doçaria ao fumeiro. Embora apresente a gastronomia típica da época, traz um pouco da actual.

Entre a programação da Feira Medieval destaca-se o momento musical a cargo do grupo Os Gaiteiros, com o tema “Corvus del Rei”, que dá início aos quatro dias desta viagem pela Idade Média.

Ainda assim, são os espectáculos medievais que protagonizam o evento. Além do INGNUS, espectáculo que junta fogo e malabarismo, estará também presente o bobo da corte, que circula pelo recinto e interage com o público, dançarinas orientais e aves de rapina. Estas últimas, que chegam através da Irmandade da Coruja, eram utilizadas pelos cavaleiros da época. Sem esquecer o grupo Armis Nostrum que, com armas antigas, irá recriar lutas, e o grupo de teatro e artes performativas. Os Arlotes, nome do grupo de teatro, trazem não só cuspidores de fogo, mas também a figura histórica do arauto (mensageiro oficial na Idade Média).

O Jardim Arco do Cego conta ainda com quase 30 expositores dedicados à gastronomia da época e actual. Entre eles, pode encontrar tanto doçaria, como queijos, fumeiro, mel, hidromel, ginga e licores. Sem esquecer as bancas ligadas ao artesanato, que igualmente nos remetem para a época medieval.

Jardim do Arco do Cego. Qui-Sáb 15.00-00.00, Dom 15.00-23.00. Entrada livre

