Lisboa vai ter duas unidades de rastreio grátis do novo coronavírus

Várias câmaras municipais e laboratórios privados estão a avançar com centros móveis de rastreios locais. As duas unidades em Lisboa, anunciadas pela Câmara Municipal, serão abertas ainda este fim-de-semana. Os testes são gratuitos, mas apenas para cidadãos com prescrição médica.

A Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou esta quarta-feira que irá ter uma unidade para rastreio do novo coronavírus no Lumiar (na Escola Básica Quinta dos Frades) e outra, em formato drive-thru, no Parque das Nações. Os testes de despistagem gratuita, a cargo dos laboratórios Germano de Sousa e Unilabs, serão feitos aos cidadãos que tenham prescrição médica passada por unidades de saúde do SNS.

A Escola Básica Quinta dos Frades, a funcionar com dois médicos e seis técnicos laboratoriais, terá capacidade para realizar entre 300 a 400 rastreios. Já o Centro de Rastreio Móvel, no parque de estacionamento junto à Rua Vitorino Magalhães Godinho, no Parque das Nações, terá capacidade para cerca de 150 análises diárias, podendo este número aumentar de acordo com as necessidades.

“Estes dois centros inserem-se numa rede de dez unidades, a serem instaladas nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da rede partilhada de recursos entre os seus 18 municípios”, lê-se no comunicado da câmara.

Cascais é um dos municípios cuja autarquia já anunciou que se prepara para abrir dois locais dedicados ao diagnóstico laboratorial para rastrear a população. Um dos centros de rastreio vai funcionar no Centro de Congressos de Cascais e outro na Cerci (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) da Rana. As colheitas, também gratuitas, serão feitas pelos laboratórios Germano Sousa e Joaquim Chaves.

