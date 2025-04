Lisboa vai ter um festival de música clássica que quer chegar a todos

Os organizadores do Around Classic, a 30 de Maio e 1 de Junho, dizem que o evento se quer distinguir por ser acessível a todo o tipo de públicos.

Há um novo festival inteiramente dedicado à música clássica em Lisboa: Around Classic. A missão deste evento é aproximar a música erudita de públicos diversos, através de formatos inovadores, programação acessível e uma abordagem contemporânea. Acontece entre os dias 30 de Maio e 1 de Junho, e integra-se nas Festas de Lisboa.

O certame ocupará espaços da Avenida da Liberdade como o Parque Mayer, os teatros Variedades e Capitólio, e o Cinema São Jorge. A programação inclui concertos em sala e ao ar livre, assim como uma peça de teatro dirigida ao público infantil.

A primeira edição de Around Classic tem como figura central Johann Sebastian Bach, cuja obra será interpretada e reinventada por músicos de diferentes gerações e contextos.

Um dos destaques do cartaz é o concerto de Daniel Bernardes, Ricardo Toscano e João Barradas, no Cinema São Jorge. O trio vai apresentar arranjos de jazz de temas de Bach, intercalando algumas criações menos conhecidas do compositor alemão e peças contemporâneas.

A programação inclui também os recitais de Alexander Hrustevich, acordeonista ucraniano conhecido pelo seu virtuosismo; das Suites para Violoncelo Solo, interpretadas por Filipe Quaresma e Pavel Gomziakov; e das Sonatas para Viola da Gamba e Cravo, por Sofia Diniz e Fernando Miguel Jaloto.

Além disso, existem ainda propostas menos convencionais, como Bach on the Rocks, uma escuta dançante das obras do compositor alemão; o ensemble Jazz Quodlibet, formado por jovens músicos portugueses; e um concerto nocturno concebido para ser ouvido deitado, ao som das “Variações Goldberg”, originalmente escritas para ajudar a adormecer o Conde Keiserling.

Com direcção artística de Miguel Leal Coelho, o festival propõe-se desconstruir a formalidade associada à música clássica. Para tal, existem concertos gratuitos no Parque Mayer, no dia 1 de Junho, e bilhetes com 50% de desconto para pessoas com necessidades especiais e os respectivos acompanhantes.

Avenida da Liberdade. 30 Mai-1 Jun (Sex-Dom).

