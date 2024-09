Lisboa vai ter um mês de concertos de música clássica gratuitos

O Música no Termo regressa a Lisboa para uma quinta edição, de 27 de Setembro a 27 de Outubro. A programação, totalmente gratuita e dedicada à música clássica, inclui seis concertos fora do centro da cidade e acontecem sempre durante o fim-de-semana.

No primeiro dia, 27 de Setembro, o local escolhido para o espectáculo é o Palácio Fronteira, em São Domingos de Benfica, com o tema “Criação e criatividade no feminino”. Já nos dias 5 e 11 de Outubro o evento muda-se para o Jardim de Inverno do Palácio dos Lilases, no Lumiar, destacando-se, respectivamente, “Augusto Machado: uma pérola da Geração de 70” e “Indagações de uma Belle Époque”. No dia 19 de Outubro é a vez do Museu Nacional do Teatro e da Dança, também no Lumiar, que dá palco a uma exploração da vida e obra de Joly Braga Santos. Os dias 26 e 27 de Outubro contam com a apresentação do icónico Requiem de Fauré e a actuação do Coro Santo Inácio Loyola na Igreja do Colégio São João de Brito, mais uma vez no Lumiar. Este último a encerrar o evento.

Além de oferecer “uma experiência rica e diversificada para todos os amantes da música”, o Música no Termo procura destacar “o valioso património cultural e museológico da zona norte da cidade”, como refere a organização em comunicado.

O objectivo do evento é levá-lo a uma profunda exploração das intersecções entre história, contexto social e criação artística, homenageando figuras-chave da música portuguesa e europeia: Augusto Machado, Gabriel Fauré e Joly Braga Santos.

Vários locais (Lisboa). 27 Set-27 Out. Vários horários. Entrada livre

+ Out.Fest fecha o cartaz com Dreamcrusher e a estreia de Nídia & Valentina, entre outros artistas