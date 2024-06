Lisboa vai ter um pico de poeiras no ar esta sexta-feira

Basta olhar para as previsões do Grupo de Modelação Atmosférica e Previsão do Tempo da Universidade de Atenas para perceber que Portugal Continental irá ser afectado por um aumento de poeiras no ar. A análise meteorológica do Meteoblue confirma os dados para Lisboa, mostrando a subida do volume de partículas a partir das 18.00 de quinta-feira, 6 de Junho, com um pico na sexta, dia 7.

© Meteoblue Análise do volume de partículas em Lisboa

O fenómeno é cada vez mais comum em Portugal – a última vez que aconteceu este ano foi no passado mês de Abril. E, na manhã desta terça-feira, 3 de Junho, Márcio Santos, do projecto cidadão de comunicação de ciência Meteo Trás-os-Montes, deu o alerta para um “novo episódio”, a ocorrer já esta semana.

😷 EPISÓDIO DE POEIRAS INTENSAS À VISTA

Já o referimos em posts anteriores e parece que se vai confirmando novo episódio de poeiras significativo em Portugal Continental, uma realidade cada vez mais comum e recorrente.

NÃO LAVE O CARRO NOS PRÓXIMOS DIAS!

Não vale a pena! 🫣 pic.twitter.com/YRKxwv8O1x — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) June 3, 2024

Como as poeiras em suspensão têm impacto na qualidade do ar e efeitos nocivos para a saúde, recomenda-se evitar esforços prolongados e actividade física ao ar livre, bem como exposição a factores de risco, como o fumo do tabaco. Para informação adicional sobre a qualidade do ar em tempo real e os valores medidos nas estações de monitorização, pode consultar o site da Agência Portuguesa do Ambiente ou a aplicação QualAr.

