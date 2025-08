Lisboa vai ter uma semana de concertos de música de câmara gratuitos

A programação do Festival Cantabile acontece entre 28 de Setembro e 5 de Outubro em igrejas, palácios e museus da cidade, com músicos de vários países.

Com um programa que vai desde Bach até à música do nosso tempo, o Festival Cantabile acontece em Lisboa no final de Setembro. O evento conta com cinco concertos agendados entre os dias 28 desse mês e 5 de Outubro, em alguns dos espaços patrimoniais mais emblemáticos da cidade.

Criado em 2010 pela violetista e pedagoga alemã Diemut Poppen, em parceria com o Goethe-Institut, o festival tem-se afirmado ao longo dos anos como a mais prestigiada iniciativa nacional dedicada à música de câmara. A edição deste ano mantém esse rumo, reunindo músicos de renome internacional num programa exigente, ecléctico e com entrada livre — embora sejam bem-vindos donativos do público no final de cada apresentação.

O concerto inaugural, marcado para o Convento dos Cardaes no dia 28 de Setembro, às 18.00, terá como peça central as célebres Variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. Seguem-se apresentações no Palácio Azurara/Fundação Ricardo Espírito Santo (1 de Outubro, às 18.00), no Museu do Dinheiro/Banco de Portugal (3 e 4 de Outubro, às 20.30) e na Biblioteca do Palácio Galveias (5 de Outubro, às 16.00). A programação inclui obras de diferentes períodos e estilos, com destaque para a música francesa da Belle Époque e um recital inteiramente dedicado ao poeta Rainer Maria Rilke, no ano em que se assinala o 150.º aniversário do seu nascimento. Este último programa contará com a recitação de poemas seus em tradução portuguesa, a par de obras em estreia nacional.

Entre os intérpretes confirmados contam-se o violinista chinês Dan Zhu, a meio-soprano húngara Katalin Karólyi, o pianista argentino José Gallardo, o violoncelista russo-português Pavel Gomziakov e a fundadora e directora artística do festival, Diemut Poppen.

Para além da vertente artística, o Cantabile tem-se destacado também pelo seu compromisso pedagógico e social, com masterclasses, colaborações com jovens músicos e acções em instituições como a Casa Pia de Lisboa ou a Orquestra Geração.

Várias salas de espectáculo. 28 Set-5 Out. Entrada livre

