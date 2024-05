Lisboa vai ter voos low cost para Cabo Verde

A EasyJet acaba de lançar um novo destino: a Ilha do Sal, em Cabo Verde. A partir de 29 de Outubro, passa a haver quatro voos semanais, a partir de Lisboa, às terças, quartas, quintas e sábados.

A ligação entre Portugal e Cabo Verde será a primeira da EasyJet na África ocidental e a primeira rota para lá do Sahara. Depois do voo inaugural em Lisboa, a rota inicia-se também no Porto, a 30 de Outubro, com dois voos semanais, às quartas e sábados.

Os bilhetes já estão à venda no site da EasyJet e os preços começam nos 83,99€.

