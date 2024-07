Lisboa vai voltar a debater os desafios dos livros e da leitura

Nguyen Phan Que Mai (poeta e romancista), Rachel Lynn Solomon (escritora), Filipa Fonseca Silva (escritora), Hugo Van der Ding (autor e criativo) e Clara Capitão (directora geral da Penguin Random House Portugal) são apenas alguns dos nomes confirmados para a segunda edição do Book 2.0, que se realizará durante dois dias no Museu do Oriente. O arranque do evento, que se quer uma discussão sobre o futuro dos livros e da educação em Portugal e no mundo, está marcado para 5 de Setembro. A entrada será gratuita, mas os lugares são limitados. O melhor é inscrever-se o mais cedo possível.

“O Book 2.0 nasceu o ano passado e está de volta para reforçar a missão de promover os índices de leitura, da literacia e da educação em Portugal, identificando e promovendo acções concretas para o desenvolvimento da sociedade, da economia e do posicionamento do país no contexto europeu”, afirma em comunicado o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral. A primeira edição do Book 2.0 – que se realizou no Museu dos Coches, no final de Agosto do ano passado – contou com mais de 60 oradores e mais de 500 participantes.

A abertura acontece às 08.30 de 5 de Setembro, com uma primeira sessão, a partir das 09.15. Além da divulgação dos resultados de mais um estudo sobre os hábitos de compra de livros em Portugal e que este ano abrange também os hábitos de leitura, vamos poder ouvir a poeta e romancista vietnamita Nguyen Phan Que Mai, autora do bestseller Quando As Montanhas Cantam, e Vanessa Portilla, chefe de operações da World Literacy Foundation, no Reino Unido. Segue-se, a partir das 10.00, uma reflexão sobre “O Futuro da Edição na Era Digital”, para se tentar perceber como é que os livros e a leitura podem prosperar num mundo dominado por tecnologia, que também tem revolucionado a forma como lemos e escrevemos.

No dia 5, entre as 10.00 e as 12.25, estão previstas cerca de cinco conversas informais, incluindo “Humanos vs. Máquinas”, com oradores ainda por anunciar; “Hacker o Sistema”, com Ricardo Martinho (presidente da IBM Portugal), Rogério Canhoto (CRO da PHC Software) e Ana Pimentel (editora); “Desafios de uma ‘Best-Seller’ e o Poder do Digital”, com Jeneva Rose (escritora); e “O Poder da Criatividade para a Saúde Mental”, com Hugo Van der Ding (autor e criativo) e Pablo Rodríguez Coca (psicólogo e criador de Occimorons).

O programa inclui ainda, entre as 14.15 e as 17.00, uma conversa sobre inclusão, com a norte-americana Rachel Lynn Solomon, autora de livros como Fala com o Ex e Faça Chuva ou Faça Sol; um debate sobre como quebrar preconceitos, com as autoras Filipa Fonseca Silva, Sara Rodi e Gabriela Relvas; e outro sobre a intersecção entre a cultura e a educação, com a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e o secretário de Estado Adjunto e da Educação de Portugal, Alexandre Homem Cristo. Além disso, está também prevista a apresentação das recomendações do Carbon Footprint Whitepaper, que resulta de um estudo de medição da pegada carbónica da indústria editorial em Portugal, uma ideia que surgiu precisamente na edição de 2023 do Book 2.0, numa conversa com António Redondo, presidente da comissão executiva da Navigator.

Já no segundo dia de evento, a 6 de Setembro, a programação vai debruçar-se sobretudo em torno da educação e dos compromissos para o futuro, com a participação de nomes como Galit Atlas (autora e psicanalista), José Rodrigues dos Santos (jornalista e escritor), Catherine Nixey (autora e jornalista na The Economist), Isabel Machado (escritora e jornalista), Rui Couceiro (autor e editor) e Wayne Holmes (professor na Open University em Londres), entre outros. “Mais do que um evento, este é um convite para pegarmos na nossa caneta colectiva e participarmos de forma activa, enaltecendo o verdadeiro espelho da representação democrática, na procura de mais liberdade intelectual e sabedoria”, lê-se ainda no comunicado.

A agenda completa está disponível para consulta online, no site do Book 2.0, e as inscrições já estão abertas e devem ser feitas com antecedência. Algumas sessões serão em português, outras em inglês, mas haverá sempre dispositivos de tradução disponíveis no local.

Museu do Oriente. 5-6 Set, Qui 09.15-17.00, Sex 09.00-12.30. Entrada livre, mediante inscrição prévia

