É entre os dias 7 e 10 de Novembro que Lisboa recebe mais uma edição do Lisbon Art Weekend. Durante quatro dias, o evento cultural em torno da arte contemporânea reúne mais de 200 artistas em mais de 40 espaços, todos eles de acesso gratuito. Ao todo, o programa inclui mais de 70 eventos, entre exposições, conversas com artistas, visitas guiadas, workshops e performances.

No ano em que se juntam à iniciativa alguns dos principais museus e instituições culturais da cidade, esta promete ser a edição “mais inclusiva e alargada de sempre” do Lisbon Art Weekend, segundo afirmou a organização em comunicado. Entre eles estão o Centro de Arte Moderna Gulbenkian, o MAAT e o MAC/CCB, cada um deles com actividades desenvolvidas a pensar no evento.

No CAM Gulbenkian, conte com um workshop dedicado às famílias a decorrer no domingo, dia 10 de Novembro. Com lugar no ZAAM - Zona de Acção Artística Mutante, acontece em dois momentos. O primeiro, com início às 10.00, prolonga-se até às 13.00, e o segundo, pelas 14.30, termina às 17.00. Também no mesmo dia, com o horário das 10.30 até às 12.00, haverá um workshop exclusivo para crianças dos cinco aos nove anos, no MAAT, onde serão introduzidas obras de artistas internacionais como William Klein e Jota Mombaça.

No primeiro dia, 7, destaque para a visita guiada à Fundação Joana Vasconcelos, a abrir o programa pelas 13.00. Também a Balcony Gallery terá direito a uma visita guiada, às 15.00 e às 16.00. A encerrar esta quinta-feira, pode contar com a performance de Filipe Batista no mono lisboa, marcada para as 19.30.

Na sexta, 8, chega a vez de Diogo Gonçalves, Nicola Samorì, João Pedro Branco, Simon Berger, e outros, mostrarem o que valem por meio de visitas, exposições, conversas e, pelas 18.00, um concerto na Fábrica das Águas. Neste último estarão presentes nomes como João Mouro, Manuela Falcão, Henrique Neves e Katie Lagast.

Já no sábado, dia 9, Pedro Cabrita Reis, Stefan Vogel, Jorge Queiroz e Lawrence Weiner, entre outros, juntam-se ao programa. Num registo parecido com os dias anteriores, o destaque vai para o Hangar, com o Finissage Open Studio às 15.00. Além dos residentes, também Daniel Blaufuks irá marcar presença.

No domingo, o pragam estende-se ao Atelier Concorde e à Galeria Foco com vários artistas. Ana Sofia Sá e Manon Harrois serão duas delas.

Pode consultar a programação completa do Lisbon Art Weekend no site do evento.

Vários locais. 7-10 Nov. Vários horários. Entrada livre

