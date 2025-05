O Lisbon Bar Show está de regresso à Sala Tejo do MEO Arena para assinalar uma década de existência, nos dias 20 e 21 de Maio, das 12.00 às 20.00. Este ano, o evento promete ser um dos maiores de sempre, com uma forte presença internacional e uma aposta na valorização dos produtos portugueses.

Entre os grandes nomes da coquetelaria mundial confirmados para esta edição estão Seba Atienza e Lucila Calichio, do TRES MONOS (Buenos Aires), Giacomo Giannotti, do Paradiso (Barcelona), Iain McPherson, do Panda & Sons (Edimburgo), Nikos Theodorakopoulos e Alexandros Tselepis, de The Bar in Front of the Bar (Atenas) e Federico Balzarini, Beverage Manager do ARGO (Hong Kong). A estes junta-se Jared Brown, co-fundador da Sipsmith e uma referência global no universo dos destilados.

O evento assume também um cariz mais inclusivo e diversificado, destacando-se a primeira edição exclusivamente feminina da Vintage Cocktail Competition. Esta competição visa celebrar o talento e a criatividade das mulheres na indústria hoteleira, com um painel de oradoras que inclui Camille Vidal, fundadora da La Maison Wellness, Flavi Andrade, vencedora do prémio Melhor Barmaid pelo Lisbon Bar Show, e Martha May Markham, do Swift Bar (Londres), entre outras figuras de relevo.

Para além da forte presença internacional, o Lisbon Bar Show 2025 reforça o seu compromisso com a produção nacional. Os chefs Mário Cruz (Cozinha do Marlene), Bertílio Gomes e Rui Mota estarão presentes com propostas gastronómicas criadas especificamente para harmonizar com a coquetelaria. Já o Bar Sem Álcool, que ganha cada vez mais destaque, contará com uma curadoria cuidada de marcas e produtos zero proof, numa clara aposta na coquetelaria consciente.

Outra novidade desta edição é a presença reforçada de bebidas mexicanas, com a participação de Julio Bermejo, especialista mundial em tequila, Esteban Morales e Iván Saldaña, da Casa Lumbre.

O Brasil também terá um espaço próprio, com marcas artesanais e sabores tropicais, reflectindo a crescente procura por experiências vindas da América do Sul.

Sala Tejo, MEO Arena (Parque das Nações). 20-21 Mai 12.00-20.00. 33€ (até dia 16 de Maio), 43€ (na compra de bilhete à entrada do evento)

