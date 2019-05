LisbonWeek: exposições, arte e visitas a espaços privados na Ajuda

Pôr a descoberto o que ainda é segredo para muitos na cidade. Começa a 26 de Outubro mais uma edição do LisbonWeek, o festival que este ano toma de assalto o bairro da Ajuda, sempre a desbravar caminho até 3 de Novembro. Exposições, música, arte e visitas a espaços privados que vão estar abertos ao público. Marque na agenda.

Desde 2012 que o LisbonWeek promove uma semana de empreitada num bairro, e em 2019 os caminhos vão dar todos à Ajuda, do Bairro 2 de Maio ao Jardim Botânico – o objectivo não é cansar-se destas ruas e espaços que talvez nunca tenha conhecido na vida, é precisamente o contrário: ver tudo, esgotar todas as soluções e propostas da agenda destes dias.

“Acreditamos que cada olhar é único e especial, razão pela qual, nesta edição, vamos ampliar os olhares e mostrar a Ajuda de cada um levando a cabo uma exposição de entrada gratuita que compila as fotografias de moradores e visitantes da Ajuda”, afirma Xana Nunes, fundadora da LisbonWeek, sobre a exposição “A Minha Ajuda”.

A inauguração do evento, no dia 26, é feita com uma Festa Barroca que leva a gente do bairro e os visitantes a viajar no tempo pelos meandros do Jardim Botânico – acompanhe a visita de Marquês de Pombal ao Jardim com a sua segunda mulher, D. Leonor Daun, sempre com a presença de perto das suas aias, criados e até o Patriarca de Lisboa da altura, Paulo de Carvalho e Mendonça. E como qualquer festa haverá música de época para animar, declamação de poesia e jogos tradicionais.

Pode ficar a conhecer melhor um dos jardins mais bonitos da cidade com “O legado científico do Jardim Botânico da Ajuda: um percurso desde a época pombalina”, uma exposição com a curadoria de Maria Manuel Romeiras, professora do Instituto Superior de Agronomia. As visitas são livres entre as 10.00 e as 17.30 durante os nove dias (5€), mas se quiser ir acompanhado com alguém que percebe das espécies pode marcar visitas guiadas com a curadora (26 e 27 de Outubro, 1, 2 e de Novembro).

Para um bocadinho de exercício físico, aventure-se nos passeios Histórias do bairro, dos reis e do povo e descubra o chão que serviu os passos de reis e fidalgos em vilegiatura e encontre os traços que a Ajuda não perdeu da época campestre de Lisboa. Conheça a vida quotidiana do povo percorrendo as ruas calcetadas, parando nos pátios e entrando nas lojas onde o presente encontra o passado, sempre às 09.30 dos dias 26, 27 e 30 de Outubro, 2 e 3 de Novembro (7€).

A Ajuda dos miradouros e moinhos é outro dos passeios da programação da LisbonWeek, que o leva por entre miradouros e moleiros com vistas incríveis sobre o Tejo e para o bairro. Acontecem nos dias 26, 27 e 30 de Outubro, e 2 e 3 de Novembro (7€), sendo que parte do percurso é feito de autocarro, para não levar as suas pernas ao limite com tantos altos e baixos.

O Picadeiro da Guarda Nacional Republicana é outro dos locais que poderá visitar ao longo desta semana, com direito a um desfile de cavalaria, a uma visita às cavalariças onde estacionam dezenas de puros sangue lusitanos, e ainda pode deitar o olho ao Salão Nobre da Unidade que, excepcionalmente, estará aberto a esta visita pública no dia 30 (10.30; 7€).

Na Igreja da Memória os participantes vão poder subir à cúpula, um local habitualmente interdito a visitas, assim como o Jardim das Damas vai estar aberto só durante estes dias. A visita guiada acontece a 29 de Outubro, às 14.30 (7€).

Já pode comprar os bilhetes para algumas das actividades do evento, sendo que a restante programação vai sendo disponibilizada até à data da LisbonWeek.

