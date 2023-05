Literatura, arte e saúde mental em destaque na Casa Fernando Pessoa

O Dia Internacional dos Museus assinala-se todos os anos a 18 de Maio. E o tema escolhido para as comemorações deste ano é “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”. “O objectivo é que os museus possam mostrar o potencial transformador que têm”, lê-se em nota da Casa Fernando Pessoa, que programou três dias de actividades, incluindo a apresentação de uma peça de teatro, uma sessão descontraída, a inauguração de uma exposição e um encontro sobre literatura, arte e saúde mental.

Na quinta-feira, 18 de Maio, a entrada será livre, das 10.00 às 18.00, e estão previstas visitas guiadas descontraídas (5€) até às 13.00, que são especialmente destinadas a famílias com crianças pequenas e a pessoas no espectro do autismo, com deficiência intelectual, com défice de atenção, com síndrome de Down, com síndrome de Tourette, em estados iniciais de demência ou com quaisquer outras deficiências sensoriais, sociais ou de comunicação.

Na sexta-feira, 19 de Maio, inaugura a exposição “Perdidos mas não tanto”, do colectivo Manicómio – patente até 19 de Junho, poderá visitá-la de terça-feira a domingo, entre as 10.00 e as 18.00. No mesmo dia, às 19.00, está também prevista a apresentação do espectáculo Todas as coisas extraordinárias (10€), criado a partir do texto Every Brilliant Thing, de Duncan Macmillan, com Joana Pupo e participação do público. Segue-se, no final, uma breve conversa sobre saúde mental.

Por último, no sábado, 20 de Maio, a entrada volta a ser livre e o público é convidado a participar em “Rasga-te, angústia minha, em versos loucos”, um encontro sobre literatura, arte e saúde mental. Concebido em parceria com a Casa Fernando Pessoa por Cláudia R. Sampaio, poeta e artista residente do colectivo Manicómio, o programa arranca às 15.00, com uma conversa sobre doença mental, mitos e realidades, à qual se segue, por volta das 16.30, outra conversa em torno da saúde mental na literatura, com os escritores Valério Romão e Vítor Amorim Rodrigues; e, às 18.00, uma sessão de leitura por José Anjos.

Casa Fernando Pessoa. Ter-Dom 10.00-18.00. 5€/bilhete normal, 6€/visita orientada. Entrada livre nos dias 18 e 20 de Maio (programa especial do Dia dos Museus)

