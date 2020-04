Live in a Box: um festival de música online para apoiar os artistas

A Fado in a Box promove um festival de música online, grátis e de livre acesso, e convida o público a remunerar os artistas pelo seu trabalho. Carlos Leitão, Cordel, Fogo Fogo e Júlio Resende são alguns dos nomes que vão actuar no Live in a Box, entre os dias 1 e 3 de Maio.

Na esperança de tornar o actual confinamento mais fácil para todos, os artistas, das mais diversas áreas, foram dos primeiros a oferecer a sua arte através das plataformas digitais. Para os ajudar a desenvolver condignamente o seu trabalho, a Fado in a Box promove um fim-de-semana prolongado recheado de música e solidariedade: os concertos são grátis, mas o público tem a possibilidade de remunerar os músicos durante as actuações e até 45 minutos após o final das mesmas.

“Concertos, conversas, humor, teatro, cinema têm sido, e continuarão a ser, uma boa parte da companhia de todos nós, no silêncio da nossa casa”, escreve a Fado in a Box. “Na sequência do forte impacto que a Covid-19 está a ter na cultura e em todos os profissionais da área, que viram o seu trabalho totalmente cancelado, estamos a procurar reinventar a nossa actividade para tentar fazer face aos prejuízos causados pela paragem total de concertos.”

A primeira edição do festival Live in a Box conta com Edu Mundo (Sex 18.00), Carlos Leitão (Sex 20.00), Luca Argel (Sex 22.00), Toty Sa’med (Sáb 18.30), Júlio Resende (Sáb 21.00), Cordel (Dom 18.30) e Fogo Fogo (Dom 21.00). Com duração de 45 minutos, os concertos, gratuitos e de livre acesso, vão ser transmitidos a partir da conta de Instagram de cada artista. Mas o público terá a oportunidade de fazer donativos por MBWay (910 241 265) ou transferência bancária (PT50 0033 0000 4531 2664 7790 5).

+ Desafio Time In: Um disco de música portuguesa por dia