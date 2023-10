Livraria Baobá em festa com um mês de actividades gratuitas

Um mês inteiro de actividades gratuitas. É este o presente que a Livraria Baobá quer oferecer às famílias no mês do seu aniversário. A festa, essa, está marcada para 11 de Novembro e o programa inclui bolo, música e “muito tchim tchim”.

A agenda já está disponível para consulta no site da editora Orfeu Negro. Ainda antes do dia 11, poderá juntar-se a Rita Seabra e a DuARte, uma personagem animada, estrela de televisão e, agora, de uma colecção de livros da Gradiva. Marcada para 4 de Novembro, às 16.00, a proposta é de entrada livre, mediante inscrição prévia, e inclui uma sessão de cinema, para ver uma curta-metragem sobre o pintor Amadeo de Souza-Cardoso.

Já no dia de aniversário da Baobá, a festa começa pelas 11.00, com uma hora do conto especial na companhia da Cláudia Almendra, que terá direito a ilustração ao vivo por Susana Matos. Na hora de soprar as velas, haverá música, bolo e brindes. É só aparecer.

Segue-se, a 25 de Novembro, pelas 11.00, o lançamento de Esta História, de David Machado e João Fazenda. A entrada é livre, mas é necessário reservar lugar por e-mail. Mais tarde, no dia 30, às 19.00, há tertúlia de ilustração para adultos, com a livreira Ana Rita Fernandes, que não só convida a bibliotecária Mariana Abreu Loureiro como promete mostrar-nos alguns tesouros da sua biblioteca pessoal. Mais uma vez, a participação é gratuita, mas mediante inscrição.

Livraria Baobá. Novembro, vários horários. Entrada grátis, mas algumas actividades requerem inscrição por e-mail (livraria@orfeunegro.org)

+ Neste musical, somos todos tudo o que quisermos

+ Vida de bairro na nova Time Out Lisboa – já nas bancas