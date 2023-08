Livraria Barata chega ao fim. “Loja com História” é absorvida pela Fnac

Estávamos em Dezembro de 2020 quando a Livraria Barata se aliou à Fnac, numa parceria promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do programa Lojas com História. Agora, a histórica livraria da Avenida de Roma chega ao fim e passa a ser Fnac Avenida de Roma. A novidade foi confirmada à Time Out Lisboa pela própria cadeia de lojas, que garante querer “preservar o património cultural e de cidadania” do espaço.

“A digitalização e a globalização do mercado representam desafios significativos e difíceis de acompanhar. Neste sentido e, como para a Fnac estas livrarias fazem parte do património cultural, decidimos investir na Livraria Barata, assumindo a sua gestão, implementando as ferramentas informáticas e a proposta de canais digitais que disponibilizamos em todas as Fnac, mas garantindo a manutenção do seu ADN de forma a perpetuar a sua história num futuro cada vez mais exigente”, diz Nuno Luz, director-geral da Fnac Portugal, citado num comunicado a que a Time Out teve acesso antecipadamente.

Fundada em 1957, a Livraria Barata é considerada um espaço de resistência desde a sua génese, ou não tivesse sido ponto de venda de livros proibidos durante a ditadura. Essa ousadia valeu ao fundador visitas regulares da PIDE e até algumas detenções, mas António Barata acreditava na importância da leitura e do livre pensar. José Rodrigues, que casou com a filha de Barata, tentou honrar o legado do sogro, e lutou para não encerrar portas mesmo durante a pandemia, altura em que pôs a funcionar um serviço de entrega de livros em casa. Mas agora, ao que parece, a Fnac “chegou a um acordo” para assumir a gestão integral.

Os responsáveis garantem querer preservar e honrar a herança histórica da Livraria Barata, “como uma instituição cultural de relevo na cidade de Lisboa”, mantendo desde logo “a atmosfera acolhedora de proximidade com a comunidade e de acesso à cultura”. Mas a verdade é que, além da morada e dos funcionários, que se vão manter na casa, numa equipa de 16 pessoas, há muita coisa que muda. Na nova Fnac da Avenida de Roma, além do Fórum Fnac no piso -1 e de uma livraria, poderá encontrar “uma maior variedade de artigos”, desde jogos de tabuleiro até produtos tecnológicos.

Avenida de Roma 11-A. Seg-Sáb 10.00-20.00, Dom 10.00-19.00

