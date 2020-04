Livrarias independentes juntam-se para lhe levar livros a casa com portes grátis

Face às medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, muitos estabelecimentos viram-se forçados a fechar portas. E neste vasto leque de negócios estão as livrarias independentes que agora se juntam numa iniciativa que incentiva o comércio online, oferecendo os portes de envio.

Para que não lhe faltem leituras em casa, fundamentais nesta altura de isolamento seja para os mais novos ou para os adultos, muitas das livrarias apoiam-se agora nas vendas online. A RELI - Rede das Livrarias Independentes juntou uma série de livrarias deste tipo, de norte a sul do país, para incentivar todos os que estão em casa à procura de novas leituras a comprarem online tendo os portes de envio gratuitos – é como ir à loja sem ter esse trabalho.

Sob o mote “Fique em casa, mas não fique sem livros”, a iniciativa reúne espaços de Évora, Braga, Guimarães, Figueira da Foz, Porto, Sines e Óbidos. Na Grande Lisboa, pode contar com a Livraria e Papelaria Espaço, em Algés, a livraria Escriba, em Almada, a livraria Gatfunho, em Oeiras, e mais no centro da cidade fazem parte a Ler Devagar, Tigre de Papel, Tinta nos Nervos, Snob, Palavra de Viajante, Distopia, Ferin e Baobá.

As encomendas devem ser feitas directamente com as respectivas livrarias (aqui pode encontrar os contactos da participantes ) e a partir daí acordados os métodos de envio.

+ Time In: As melhores sugestões para fazer em casa