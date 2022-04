Livremente, este encontro literário faz-se de conversas, teatro e feiras

A literatura está no centro do Livremente, uma iniciativa da Junta de Freguesia da Misericórdia. O programa inclui desde leituras encenadas até espectáculos de teatro.

O regresso do Livremente, o encontro literário da Misericórdia, foi anunciado pela Junta de Freguesia no Dia Mundial do Livro, 23 de Abril. A iniciativa, que terá lugar dentro e fora de portas, arranca já este sábado, dia 30, pelas 11.00, na Livraria Palavra de Viajante, estendendo-se a outras moradas, praças e jardins até 24 de Maio.

A escrita de viagens estará em foco no primeiro dia, com Ana Rita Tereso (O Mistério Indiano, Edições Verbi Gratia) e Maria Roque Martins (Um Mundo às Escuras, Editorial Divergência), que se vão juntar na Livraria Palavra de Viajante, às 11.00, para falar de viagens e de escrever em viagem.

Mais tarde, a partir das 16.00, haverá um outro encontro, no restaurante Pão de Canela. Leonor Ferrão, autora de Amor à Primeira Assinatura, irá desafiar o público a “Descomplicar o YA”, um género literário que, nos últimos anos, tem tomado de assalto a vida de leitores de todas as idades.

Já em Maio, na terça-feira, dia 3, a Brotéria convida a olhar para o trabalho da artista plástica Luísa Jacinto, que será incluído na monografia No One Knows, juntamente com textos de Luísa Especial, Marta Mestre, Miguel Mesquita e João Pinharanda. A conversa, marcada para as 18.00, contará com a presença da escritora e artista Lauren Moya Ford.

No mesmo mês, estão também marcadas conversas sobre o terror como género literário para todas as idades, inclusive para crianças e jovens, bem com o papel das mulheres no terror português (7 e 8 de Maio, respectivamente às 18.00 e às 11.00, na Biblioteca do Palácio Cabral); e a explosão da manga e o colonialismo na banda desenhada (8 e 15 de Maio, às 16.00, no Espaço Santa Catarina).

Para os mais novos, é também de assinalar a apresentação de Quando For Grande Quero Ser Criança, de Adélia Carvalho, no dia 14 de Maio, pelas 11.00, na Canelinha. E, claro, a leitura encenada de Mensagem e outros textos de Fernando Pessoa no Liceu P. Manuel, que se abre também ao público em geral no dia 10 de Maio, às 15.30. Mais tarde, a 21 de Maio, pelas 11.30, os Claustros da Academia das Ciências recebem os Alunos de Teatro da Escola Profissional de Imagem, que vão apresentar Maria e Sophia, um espectáculo encenado por Cristina Cavalinhos e inspirado na obra homónima de Rosabela Afonso.

A programação inclui ainda três feiras: a dos Editores, de 30 de Abril a 15 de Maio, no Jardim Roque Gameiro; a Mbooks, de 3 a 31 de Maio, na Praça D. Luís I; e o Mercado do Livro Usado, a 19 de Maio, no Príncipe Real.

Freguesia da Misericórdia, vários espaços. 30 de Abril a 24 de Maio. Entrada livre.

