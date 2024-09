“Livros incendiários” chegam à Feira Anarquista, desta vez na Casa da Achada

Já foi na Mouraria (onde tudo começou, em 2008), no Intendente, na Penha de França, no Bairro Alto ou na Quinta do Ferro. Este ano, a 21 e 22 de Setembro, a Feira Anarquista do Livro entra no território da Casa da Achada, num regresso ao bairro onde se iniciou o encontro, juntando editoras independentes e "livros incendiários contra toda a dominação", como de costume.

Com os livros ao centro, este será um fim-de-semana de encontro entre "resistentes, insubmissos e iconoclastas", e uma tentativa, como tem acontecido nas edições anteriores, de "erigir em conjunto um espaço onde o ar seja mais respirável" e onde se possa "imaginar as lutas de agora e de amanhã", nas palavras dos organizadores. O programa ainda não foi divulgado, mas, seguindo-se o conceito habitual, haverá debates e conversas sobre os temas de fogo da actualidade e, possivelmente, projecções de filmes, jantares comunitários, concertos ou leituras. "É na Feira, entre livros e panfletos, que apresentamos e debatemos as ideias que trazemos connosco e acolhemos os mundos dos outros. Precisamos de muitos mundos para dar a volta a este, e a palavra impressa, bem como a criação de laços e afinidades, ficam de caminho", deixam assente na página de Instagram.

À semelhança de anos anteriores, é de se contar com editoras e colectivos como a Antígona, a Chili com Carne, a Barco Bêbado, o Centro de Cultura Libertária, a Flauta de Luz, a Imprensa Canalha, o Jornal Mapa, a Letra Livre, as Insurgentes ou a Orfeu Negro.

Casa da Achada. 21-22 Set, 11.00-23.00. Grátis

