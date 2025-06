Longe dos copos, o Bairro Alto que desconhecemos é levado ao palco pelos habitantes

De oito meses de trabalho com a comunidade local sai um espectáculo com músicas originais e testemunhos sobre o que foi e o que é o Bairro Alto. Apresenta-se quarta-feira, 25 de Junho, no CCB.

As bases assentam na poesia e na música, mas também em três centros de dia da freguesia da Misericórdia (dois no Bairro Alto e um em Santa Catarina) e no trabalho regular com cerca de 60 utentes. "Todas as semanas vamos lá, estamos com eles. E só isso é muito bom", conta Vera Menezes, da Tanque Cultura, associação que dinamiza o projecto Quatro Quadras Soltas a partir das memórias do Bairro Alto e que o leva ao pequeno auditório do CCB, quarta-feira, 25 de Junho.

Juntos, começaram por "desbloquear memórias", partindo de nomes de ruas e de outros estímulos. Depois criaram quadras e músicas (com inspiração em Sérgio Godinho mas também no cancioneiro sugerido pelos participantes), para contar e cantar não só os problemas do território (do ruído nocturno à habitação) mas também o que o torna belo. "É um bairro que está magoado, mas que ainda é uno e onde ainda há um sentido de pertença forte", descreve a directora artística. Era preciso, no entanto, avivar esse sentido e valorizar quem o cria.

As coisas não tinham de "estar caladas dentro das pessoas", empregando a expressão usada por uma das participantes no projecto (a maioria tem mais de 70 anos). "Sinto que em Portugal desvalorizamos os mais velhos. Mas é preciso olhar para estas pessoas como alguém que já viveu tanto, que trabalhou de sol a sol, como eles dizem... Eles fizeram uma revolução! E agora associamo-los à imagem de pessoas num centro de dia, em frente à televisão. Quisemos mostrar que há muito mais do que isso", explica a responsável.

As músicas subirão ao palco acompanhadas de testemunhos gravados em vídeo, partilhados por donos de cafés e de pensões ou residentes activos nos grupos de redes sociais da freguesia, como é o caso de Fernando Martha. "Ao fim de algum tempo, conseguimos convencê-lo a participar. E a forma como ele fala do Bairro Alto é impressionante", reconhece Vera Menezes. No fim, o conjunto de histórias dar-nos-á a conhecer o Bairro Alto mais interior, ausente à vista desarmada, e não aquele "bairro distópico" em que a partir de uma certa hora "tudo vira", como caracteriza Guilherme Fortunato, um dos músicos do projecto, que estará à guitarra, e também cantante, no CCB.

Apesar de velho, à medida que as histórias vinham, tudo parecia novo. "Uma realidade que desconhecíamos, por exemplo, é que há muitos idosos a viver em quartos, em pensões, ou pessoas em condições muito precárias, que não têm água canalizada em casa", contam Vera e Guilherme. Depois, há os casos de quem recebeu uma carta de despejo e tenta replanear a vida ou ainda quem viva exclusivamente entre o centro de dia e a residência, sem vontade de se confrontar com as dinâmicas mais inóspitas do Bairro. O ruído, o álcool, a violência ou "os turistas a fazer xixi na rua" não ficaram fora das letras de Quadro Quadras Soltas, apesar disso. Esse é o lado da crítica. "Mas foram até eles que nos ensinaram a não olhar só para o lado mais defeituoso do bairro. Uma delas dizia: 'Meninos, não podem ser saudosistas!'", recorda Guilherme. Ao mesmo tempo, complementa Vera, a associação percebeu que era importante "fazer uma coisa para animar a malta".

No teaser do espectáculo, a malta mostra-se animada. A vida mudou com a entrada da Tanque Cultura às rotinas dos centros de dia. "Eles gostam de saber que os jovens se importam com eles", sublinha Guilherme Fortunato. Cruzaram histórias, a rede até se enredou mais. "Foi um trabalho muito processual, de enraizar várias pessoas que pertencem à mesma árvore", como descreve Vera.

Entre as pessoas que participaram no projecto (12 deverão subir ao palco e outras dúzias farão parte da assistência), há antigas costureiras, empregadas domésticas, contabilistas, cabeleireiras, ardinas e sindicalistas, sobretudo mulheres e maioritariamente moradoras e ex-moradoras do Bairro. Muitas delas não reconhecem, hoje, o lugar onde viveram. Mas ainda restam dois ou três cafés como ponto encontro, ou a mercearia, onde a vida de comunidade se mantém. "Enquanto houver uma pessoa com memória no Bairro Alto, ele pode estar em risco, mas não está perdido", sintetiza Vera Menezes.

