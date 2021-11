Louis C.K. actua nos coliseus em Março de 2022

Depois de uma passagem por Lisboa em 2019, com algumas sessões no Maxime Comedy Club, Louis C.K. volta a actuar em solo português — no Coliseu dos Recreios a 4 de Março e no Coliseu do Porto a 6 de Março. Os bilhetes já estão à venda. Em Lisboa, estão disponíveis para grupos e em formato individual com preços entre 45€ e 85€. No Porto, os preços variam entre 30€ e 85€.

Vencedor de seis Emmy, o humorista é um dos sucessos mais recentes da plataforma Netflix, onde é a estrela de nove produção de stand up, incluindo o mais recente Sincerely, disponibilizado também no site oficial do autor. A lista inclui Shameless, Chewed Up, Hilarious, Word - Live at Carnegie Hall (audio), Live at the Beacon Theater e Oh My God. Louis C. K. é ainda o criador, o argumentista, o realizador e o protagonista de Horace and Pete, série vencedora de um Peabody Award.

Marcados para Março de 2022, os dois espectáculos em Portugal vão exigir apresentação de certificado digital ou teste negativo (excluindo auto-teste) aos espectadores maiores de 12 anos.

Coliseu dos Recreios, Portas de Santo Antão, 96 (Lisboa). Sex (4 de Março) 20.00.

Coliseu Porto Ageas, Passos Manuel, 137 (Porto). Dom (6 de Março) 21.00.