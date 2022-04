Loures vai cantar e dançar como se estivéssemos no século XVIII

Santo Antão do Tojal recebe mais uma Feira Setecentista a 28 e 29 de Setembro. A recriação histórica assinala o Dia Mundial do Turismo.

Malabaristas, gaiteiros, contadores de histórias e centenas de figurantes. Na Feira Setecentista de Santo Antão do Tojal, em Loures, não faltará animação de rua, jogos tradicionais, danças palacianas, artesanato, produtos regionais e até um cortejo nocturno. O programa arranca a 28 de Setembro, pelas 14.00, com uma exposição no Palácio dos Arcebispos e uma festa na Praça Monumental até depois das 23.00.

No primeiro dia de festa, destacam-se, por exemplo, os saltimbancos (15.00), as gaitas e folias populares (16.00), o duelo de esgrima (16.30), os pregões do século XVIII (17.30), a apresentação das danças da nobreza (18.30) e, claro, o cortejo nocturno (21.30), evocativo da passagem de D. João V por Santo Antão do Tojal. Este desfile terá início em São Julião do Tojal e termina na praça monumental em Santo Antão do Tojal, com recurso a tochas para iluminação do percurso.

No dia seguinte, 29 de Setembro, a Feira Setecentista deverá começar pelas 10.00, prolongando-se até às 20.00, com momentos de animação itinerante, jogos tradicionais e um mercado de artesanato, produtos regionais e tasquinhas. Mas há mais. A programação inclui ainda, por exemplo, uma visita animada ao Palácio dos Arcebispos (14.00) e uma festa no jardim do mesmo palácio (15.00-17.00), com jogos, poesia, dança e duo musical. Para encerrar, conte ainda com um churrasco popular.

Com entrada livre, esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de São Julião e Santo Antão do Tojal, é pensada para toda a família e promete dois dias animados.

Santo Antão do Tojal (Loures). Qua 14.00-00.00 e Qui 10.00-20.00. Entrada livre.

