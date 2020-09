Love Is In The Hair: dê-se ao luxo sem dar muito por isso

O instituto de beleza no Páteo Bagatela é muito mais que um cabeleireiro. De manicure a massagens ou tratamentos de pele, a lista de serviços é extensa. João Baião é sócio da casa e aqui arriscamos sempre dar de caras com uma cara conhecida - mas nunca corremos risco de pagar os olhos da cara.

No Love Is In The Hair, a proposta é simples: dê-se ao luxo e deixe-se mimar. Neste instituto de beleza no Páteo Bagatela, perto das Amoreiras, cada cliente é convidado a usufruir de uma experiência de bem-estar, quer vá fazer apenas um corte rápido ou gozar da longa lista de cuidados. O espaço está habituado a receber figuras públicas - a começar por João Baião, um dos sócios. Mas nem por isso deixa de ser pensado para todos e ao alcance de todos. E nós também quisemos experimentar.

Aqui cada cliente é tratado com os cuidados e o tempo necessário para relaxar e desligar-se do mundo lá fora. Foi o que nos aconteceu mal entrámos pela porta e demos de caras com o longo menu de cuidados, tratamentos e toda a espécie de mimos que aqui nos esperam.

A lista inclui um pouco de tudo - da osteopatia à tatuagem de sobrancelhas (preço sob consulta), do simples brushing (16,50€-19,50€) à fotodepilação (15€-75€). Há três áreas de acção - hair, manicure e pedicure e estética - e cada uma delas desdobra-se em várias vertentes. Tudo concentrado no mesmo espaço, no mesmo ambiente de tranquilidade e relaxamento, sem necessidade de correr de um lado para o outro. Começámos pelas mãos.

A nossa experiência começa entregue aos cuidados de Mia Guerreiro, as nossas mãos confiadas às dela ao longo de 45 preciosos minutos de cuidados de manicure (12,5€). Depois de unhas limadas e cor aplicada, passamos à pedicure (27€), e ali nos demoramos uma abençoada hora, com direito a massagem com creme e esfoliante. Enquanto nos recostamos e aproveitamos o momento, é-nos ainda oferecido um chá e uma fatia de bolo caseiro - uma prática da casa que nos faz sentir em casa. E num instante os cuidados estendem-se dos pés à cabeça.

Avançamos então para o cabelo, onde seguimos sem hesitação os conselhos de Mila Godinho, uma profissional do hairstyle ligada a grandes academias de formação de cabeleireiros. Seja para um corte radical ou só para acertar pontas, percebemos que aqui há gente tecnicamente capaz de nos preparar qualquer tipo de penteado visto em revistas ou guardado no Pinterest. Mas a proposta que nos fazem é simples: lavar, encurtar dois dedos de comprimento e terminar com umas beach waves: “parece-lhe bem?”. Parece-nos lindamente. E assim seguimos em total relaxamento ao longo de mais uma hora tranquila de cuidados.

Contas feitas, diríamos que a equipa do Love Is In The Hair tem três elementos em comum: talento, profissionalismo e o amor ao lugar. E isso sente-se em nós, dos pés à cabeça, do início ao fim da experiência. O ambiente é sofisticado, mas descontraído, o tratamento é cuidado mas familiar. A confiança nos profissionais à volta, garantimos por experiência, torna-se inevitável e imediata. E com facilidade partilham-se dois dedos de conversa.

A segurança e higiene, que se percebe serem preocupações de sempre, assumem agora regras excepcionais, pensadas à medida destes tempos de excepção. Além do uso de máscara obrigatório e do gel desinfectante disponível à entrada, no Love Is In The Hair todos os utensílios foram pontualmente desinfectados, esterilizados e abertos à nossa frente. Também a agenda de marcações foi reorganizada de forma a garantir o distanciamento social entre todos, sempre sem prejudicar o tempo que se dedica a cada um. E tivemos todo o tempo do mundo para nós.

Aberto há quase três anos, o Love Is In The Hair juntou o apresentador João Baião, a dois profissionais do hairstyle, Valter Videira e Carlos Gonçalves, e um empresário do mundo do espectáculo, Carlos Gonçalves (não, não é confusão: há mesmo dois sócios com o mesmo nome). Juntos fundaram este espaço onde há uma constante procura pelos melhores produtos e equipamentos em cada uma das áreas. E isso sente-se na pele, em cada momento desta experiência. Tudo é pensado para para proporcionar um momento de cuidado à medida de cada cliente. E lembrar que estes pequenos luxos não são exclusivos para grandes carteiras.

Para aqui chegar, escolhemos utilizar o parque de estacionamento subterrâneo com saída mesmo em frente ao instituto de beleza - ideal para fazer uma deslocação segura e despreocupada, e para conservar aquele penteado especial sem o risco de o desmanchar com uma rajada de vento ou debaixo da chuva que já aí anda. Para sair, seguimos o mesmo caminho. Mas incomparavelmente mais relaxados e com a certeza tranquila de que havemos de voltar.

Páteo Bagatela, Rua Artilharia 1, 51, Loja J (Rato). Seg-Sáb 9.00-20.00. 216 087 047.

