LU.CA em festa de Abril a Julho, com dança, música, cinema e oficinas

O LU.CA prepara-se para festejar os 50 anos do 25 de Abril e o seu 6.º aniversário no fecho da temporada.

A liberdade pode viver-se de muitas formas. E no LU.CA – Teatro Luís de Camões vive-se com dança, música e oficinas para toda a família. Numa programação que integra as Festas de Abril, a agenda segue animada até ao fecho da temporada no final de Julho, passando pelo incontornável aniversário do teatro no primeiro fim-de-semana de Junho.

No mês em que se assinalam 50 anos de democracia, realiza-se mais uma sessão de curtas-metragens seleccionadas pelo Festival Play (6-7 Abr, Sáb 16.30), que revelam cinco histórias onde a imaginação torna as personagens mais leves e até mais livres.

Seguem-se, de 13 a 21 de Abril, apresentações de Um Cravo que Toca, um espectáculo de dança criado por Filipe Pereira, que parte do imaginário em torno da flor que se tornou símbolo da Revolução e nos fala do seu ciclo de vida como metáfora para a importância de cuidar também da própria liberdade.

Já entre 6 e 27 de Abril, a oficina “Sintonizar Abril com as antenas no ar” promove um contacto com o universo do jornalismo, recordando a liberdade de imprensa garantida com o 25 de Abril. Concebida e orientada pela Oficina Frequência, composta pelas jornalistas Sandy Gageiro e Marina Almeida, a actividade vai permitir que os participantes criem a sua própria emissão de rádio todos os sábados de manhã.

No final do mês, nos dias 27 e 28, o concerto Mais Alto! regressa ao LU.CA, onde o projecto começou, para quatro actuações que coincidem com o lançamento de um disco-livro. “Oportunidade para recordar músicas que fizeram sonhar, suspirar, conspirar... e talvez revolucionar todos os homens e mulheres que viviam atrás desta porta fechada que era o Portugal da ditadura”, lê-se em comunicado do teatro.

Em Maio, além dos já habituais espectáculos integrados na programação do FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (datas a anunciar em breve), o LU.CA acolhe Pássaros & Cogumelos, um concerto da pianista Joana Gama, com apresentações para as famílias nos dias 4 e 5, que surge no seguimento do espectáculo As Árvores Não Têm Pernas Para Andar e continua a juntar música tocada num piano de brincar às histórias sobre a natureza que nos rodeia.

Em Junho, o destaque é, claro, o primeiro fim-de-semana: o 6.º aniversário do LU.CA celebra-se com Invite-moi, um espectáculo de dança da companhia francesa Pyramid, que coloca em cena a história de uma criança que não foi convidada para a festa de aniversário do seu colega da escola. Seguem-se leituras por Bru Junça (8-9 Jun), mais sessões de cinema (15-16 Jun) e um concerto de B Fachada (22-23 Jun), que leva a palco B Fachada é Pra Meninos, o álbum lançado há mais de dez anos e com o qual se estreou no universo infanto-juvenil.

Por sua vez, Julho, o último mês da temporada, leva ao LU.CA Ai de Mim, Ai do Eu…, um micro-espectáculo da Trupe Fandanga, com música de Alfredo e João Teixeira, que nos conta a história de uma marioneta efémera feita de barro e mãos, que se despoja acidentalmente do seu ego e altivez.

LU.CA – Teatro Luís de Camões. Calçada da Ajuda, 76-80. Agenda: 3€-7€

