O chef italiano Luca Salvadori, que começou a dar nas vistas com o Il Covo na Madragoa, não tem parado. Depois de ter aberto a pizzaria daLuca, também em Lisboa, e a La Cantina di chef, em Almada, chegou agora a Cascais. No novo Il Mattarello, a carta não está fechada, e provavelmente nunca estará, porque se faz com os produtos mais frescos do dia.

Mariana Valle Lima

“Trabalho sempre com os produtos do dia, dando-lhes um toque italiano”, diz Salvadori, explicando que este Il Mattarello será muito semelhante ao famoso e elogiado Il Covo. “Vou à praia todos os dias, falo com pescadores, trabalho com eles, procuro os produtos daqui, sempre frescos. Cascais é um lugar interessante para propor comida diferente, pratos mais elaborados”, continua, afirmando que não quer que, aqui, as pessoas se sintam num restaurante, mas numa extensão de sua casa. “Propomos o melhor que podemos, sempre com um toque de italianidade”, garante o chef, que ainda está a afinar alguns detalhes. O espaço já está a funcionar, embora a inauguração oficial só esteja prevista para Setembro.

A proposta de Luca Salvadori vai para os menus de degustação, nos quais se destacam as massas. Há um com quatro pratos (29€), outro com 8 (44€) e outro com 11 (79€). À carta, “que será mexida a cada dia”, haverá sempre três entradas, três massas e um prato de carne. “Nunca vamos ter muitos pratos, vai mudando conforme os ingredientes do dia. É a mesma filosofia do Il Covo, que vai ser transportada para aqui”, acrescenta, ao mesmo tempo que faz um balanço positivo das primeiras semanas no bairro da Torre. “Eu gosto desta zona, encontramos um bocadinho de tudo e fazemos amizade com quem está à volta, queremos até manter parcerias com quem está aqui”, conta o chef. “Estamos no bom caminho para termos uma boa aventura e proporcionar uma boa experiência gastronómica aos clientes.”

Rua da Torre, 1030 (Cascais). Qua-Seg 18.30-22.30

