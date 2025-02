Luigi Mangione: um retrato do menino de boas famílias acusado de homicídio

A fama chegou quase tão depressa como o pressionar do gatilho. Em Dezembro, Luigi Mangione foi acusado de assassinar a sangue frio Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, mas logo conquistou uma legião de fãs. Como é que um homem acusado de ser homicida consegue um tão expressivo apoio público?

No início de Dezembro passado, estalava uma bomba nas notícias: o CEO de uma multinacional de seguros de saúde tinha sido assassinado em Manhattan, desencadeando uma caça ao homem por todo o país. As primeiras pistas da investigação iniciada pela polícia nova-iorquina estavam nos cartuchos das balas encontradas na cena do crime, nas quais se encontravam rabiscadas três palavras: “adiar, negar, defender”. Como explica um artigo da Associated Press (entre outros pela Internet fora), as palavras traduzem-se numa frase utilizada por “advogados e críticos” para se referiram a seguradoras que “adiam pagamentos, negam reclamações e defendem as suas acções”. Ou seja, muitos chegaram rapidamente à conclusão de que a motivação para o crime seria, ao mesmo tempo, uma crítica a procedimentos duvidáveis de seguradoras, um assunto quente nos Estados Unidos da América, onde o financiamento dos tratamentos de saúde está dependente de seguradoras privadas. E terá sido isso que serviu de base ao forte apoio a Mangione, com particular expressão nas redes sociais. E também numa plataforma de angariação de fundos para a sua defesa em tribunal, a GiveSendGo, onde os donativos já ultrapassaram os 350 mil dólares.

©DR A localização do crime (imagem do documentário 'Who Is Luigi Mangione?')

O principal suspeito foi encontrado e detido pelas autoridades poucos dias após o homicídio de Brian Thompson. Foi então que o mundo ficou a conhecer Luigi Mangioni, um homem de 26 anos natural de Baltimore e antigo estudante da reputada Universidade da Pensilvânia. Foi nesta instituição, que integra a famosa Ivy League, que Mangioni, membro de uma família com posses, se formou na área da Engenharia Informática. Segundo a investigação, muito apoiada em câmaras de videovigilância, o suspeito chegou a Nova Iorque a 24 de Novembro e um dos primeiros locais que visitou foi o Hilton Hotel, onde iria acontecer uma conferência de accionistas da UnitedHealthcare. Foi à frente desse hotel que, dez dias depois, Brian Thompson foi baleado com uma arma de fogo fabricada a partir de peças impressas em 3D, por um homem encapuzado e de cara tapada. Durante o tempo que esteve na Grande Maçã, o suspeito pagou sempre em dinheiro e mesmo no hostel onde ficou hospedado tentou esconder a cara. Mas nem sempre: a polícia acabou por divulgar uma imagem retirada da videovigilância do hostel para lançar o clássico "procura-se" e o suspeito acabou por ser apanhado após uma denúncia de um funcionário de um restaurante de fast food que o reconheceu. Mas quem é o suspeito mais famoso do mundo?

Não há dois sem quatro

O julgamento ainda não começou (deve estar por dias), mas já há documentários que tentam dar contexto ao mediático caso. Um estreia na Max na terça-feira, 18 de Fevereiro: Who Is Luigi Mangione?, uma produção Investigation Discovery (ID), em torno das características psíquicas de Luigi Mangioni. O documentário tem cerca de uma hora e conta com intervenções de várias personalidades e especialistas, entre eles a criminologista Casey Jordan, conhecida pelo comentário televisivo na área do true crime; Joseph Kenny, chefe de Investigação Criminal da polícia de Nova Iorque; ou mesmo Eric Adams, mayor de Nova Iorque. A ideia passa por tentar perceber o que o levou à prisão, assim como compreender o seu percurso até aqui, com recurso a testemunhos de pessoas próximas a Mangione e também a publicações online do próprio, que incluem discussões no Reddit.

©DR Casey Jordan, em 'Who Is Luigi Mangione?'

Mas este não é o único documentário sobre o assunto. Sem data de estreia planeada em Portugal, Manhunt: Luigi Mangione and the CEO Murder – Special Edition of 20/20 chegou à emissão do canal norte-americano ABC a 19 de Dezembro e no dia seguinte ao streaming da Hulu. Um documentário que, em concreto, é um episódio especial do 20/20, programa de informação do canal ABC que está no ar desde 1978. Mas o nível de popularidade alcançado por este suspeito é tão fora de série, que há pelo menos mais dois documentários em produção, avança a Variety: um de Stephen Robert Morse, produtor do documentário Amanda Knox (Netflix), nomeado a dois Emmys; e outro que junta a Anonymous Content (Disclaimer, Nickel Boys) à Jigsaw Prods, fundada pelo oscarizado Alex Gibney (Taxi to the Dark Side).

Who Is Luigi Mangione?. Estreia a 18 de Fevereiro (Max)

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp