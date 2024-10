Lumiar monta arraial de Natal a partir de 6 de Dezembro

O Grande Arraial do Lumiar, edição Natal, acontece entre os dias 6 e 29 de Dezembro, mesmo à saída do metro de Telheiras. O evento vai estar dividido em zonas temáticas e será de entrada livre. Além das diversões, a pensar especialmente nos mais pequenos, o arraial natalício conta ainda com bancas de produtos artesanais.

Um dos destaques vai para a Floresta Encantada, um parque de bolas gigante com 100 metros quadrados que promete apelar sobretudo aos mais novos, e um percurso de arborismo. Conte, naturalmente, com comes e bebes para ajudar a repor os níveis de energia.

O arraial é organizado pela produtora de eventos Tonic, em parceira com a Junta de Freguesia do Lumiar.

Jardim Professor Caldeira Cabral (Telheiras). 6-29 Dez Seg-Qui 16.00-22.00, Sex 14.00-23.00, 12.00-23.00, Dom 12.00-22.00 (a partir de 17 de Dezembro abre às 12.00 todos os dias). Entrada livre

