Lusitano Clube abre as portas da nova casa para feira de natal

“Não se meta em centros comerciais no fim-de-semana antes do Natal” é o convite do Lusitano Clube, que tem a solução perfeita para as prendas de última hora. Entre as 12.00 e as 18.00 de sábado, dia 22, a nova sede desta instituição centenária de Alfama abrirá as portas para uma feira de objectos novos e usados que procuram uma vida renovada.

Produtos gourmet, roupa, livros e discos em segunda mão serão apenas algumas das coisas que irão compor as banquinhas desta feira natalícia.

A ideia é que os alfacinhas se desfaçam das tralhas que vão guardando num canto lá de casa, ou que tenham a oportunidade de dar a conhecer ao mundo as suas melhores criações artísticas, de design, moda ou até gastronómicas. Ou seja, além de estar a ajudar o ambiente ao adquirir prendas sustentáveis, vai estar ainda a apoiar as criações de artistas locais.

E se a fome apertar, a sala principal da colectividade também estará de portas abertas para lhe servir boa comida e muita música.

Após um interregno forçado, o clube renasceu agora de cara lavada no nº29 das Escolas Gerais, com projectos para muitos concertos, teatro, feiras e actividades que promovam a cultura e a aproximação das pessoas do bairro.



Escolas Gerais, 29. 93 894 7818. Sáb 12.00-18.00

