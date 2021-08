LX Folk Fest estreia-se no Estúdio Time Out em Outubro

Três cantautores portugueses com obra editada nos últimos anos vão tocar a 8 de Outubro no Estúdio Time Out. Pelo palco de 360 graus do primeiro LX Folk Fest vão passar Esteves, Monday e P.S. Lucas.

Esteves é o vocalista e letrista da banda indie Trêsporcento. Estreou-se a solo há quase dois anos, com um álbum homónimo, gravado depois de uma temporada na Austrália. Continua a tocar essas canções.

Monday é o nome que Catarina Falcão, metade do duo folk Golden Slumbers, escolheu para editar as canções que faz sozinha. O mais recente EP, Room for All, saiu em 2020, mas tem estado a trabalhar em novos temas.

P.S. Lucas é o moniker do músico açoriano Pedro Lucas, que conhecemos de projectos como O Experimentar Na M'Incomoda e Medeiros/Lucas. No novo disco, In Between, move-se por terrenos folk.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e nos locais habituais. Por enquanto custam 10€, mas no dia do concerto o preço sobe para os 12€.

