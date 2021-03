Ma.Tay: o melhor da street food de fusão numa só box

Sandes de porco tay com pão focaccia, tacos e tortillas ou spring rolls e nuggets crocantes. Nas boxes do Ma.Tay, um novo conceito de street food de fusão, misturam-se numa só caixa influências de várias culturas gastronómicas, do México à Tailândia. A proposta é de Márcio Duarte, que prepara tudo à partir da sua casa, em Alfornelos, na Amadora. “Formei-me em Marketing cá, em Lisboa, mas voltei para Cabo Verde e estive lá três anos antes de regressar, para correr atrás do sonho de trabalhar na área da restauração”, conta à Time Out.

A trabalhar há já cinco anos como cozinheiro e chef, o cabo-verdiano conta como sempre quis ter um negócio próprio, mas nunca pensou em arriscar sem saber como funcionava o sector. “Não queria ser mais um, por isso comecei como ajudante e procurei sempre aprender sobre as diferentes áreas e funções a desempenhar numa cozinha. Apesar de não saber tudo, como é natural não saber, sei o suficiente para abrir o Ma.Tay”, assegura, confiante. “Da preparação à conservação, para mim é importante não depender de outras pessoas para fazer certos trabalhos.”

O projecto, inspirado nos mercados de comida de rua, foi pensado em conjunto com uma amiga, formada em cozinha tailandesa, que acabou por se manter presente tanto no nome da marca – que junta Márcio a Tayana – como no menu. “Só vim a saber do cantor mais tarde e ele até já escreveu um comentário na página de Instagram”, diz, ainda antes de nos enviar o melhor do Ma.Tay numa caixa de cartão amiga do ambiente.

Para entrada, há nuggets, de frango (4,90€) ou tofu (4€), e tortillas, que poderá acompanhar com guacamole (3,50€) ou o já popular molho cheddar Ma.Tay (2,20€), que leva também cubos de tomate e cebola roxa. Já entre as restantes propostas, que vão dos spring rolls (2,99€-2,79€/6un) aos tacos (6,45€-6,60€/3un), destaca-se a sandes Ma.Tay, de porco à moda thai com cebola e queijo provolone. “É feita com focaccia, mas alterei um pouco a receita para equilibrar com o sabor da carne”, revela Márcio.

Ma.Tay

Apreciador assumidíssimo de molhos, decidiu apostar também numa selecção de seis (0,50€/unidade), que inclui duas criações originais: whiskey e alho e uma espécie de maionese de beterraba e alho. “O meu pai sempre disse ‘a comida tem de ter molho’, eu concordo e achei que seria, quem sabe, um miminho para os clientes. Mas não queria ter só a maionese de alho, que é comum na maior parte dos restaurantes, e os meus amigos provaram as minhas invenções e adoraram, até o de beterraba que é vegan e eu não lhes contei, para eles não ficarem logo de pé atrás.”

Além dos pratos e molhos avulsos, existem dois menus à escolha. Por 15€, a caixa média traz três tacos, uma sandes Ma.Tay, guacamole e tortilhas. Já a grande, que custa 16€, é composta por nuggets e spring rolls à escolha, uma sandes Mɑ.Tɑy, molho cheddar e tortilhas. Para encomendar de quarta-feira a domingo, deverá enviar mensagem para a página de Instagram da marca até às 12.00 do próprio dia. As entregas são feitas entre as 18.00 e as 22.00, na maior parte do distrito de Lisboa, com o preço das taxas de entrega a variar consoante a distância.

Esta aventura começa em Portugal, em plena pandemia, mas a ideia original era investir na sua terra natal, até onde gostaria de levar o projecto um dia e de onde quer trazer novos sabores para breve. “Sempre vi a mãe e a minha avó a cozinhar e almoçávamos sempre juntos em casa, sobretudo nas épocas festivas. Esses momentos sempre estiveram presentes na minha vida. Para mim, a comida cabo-verdiana significa conforto e união, porque é muito de tacho, como a cachupa, que é o quero passar com o Ma.Tay, esta vontade de conviver”, partilha. “E é intensa, cheia de sabor, por isso ainda estou a estudar como fazer fusão. Mas faz parte dos meus planos futuros, até porque quero lançar novos pratos no Verão.”

