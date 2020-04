Machimbombo leva cocktails de autor e snacks a casa

O bar faz entregas de cocktails de autor, vinho e cerveja na zona da Grande Lisboa.

Foi em pleno Verão do ano passado que o Machimbombo abriu na Calçada do Combro, em Lisboa. Perante a pandemia, o bar foi dos primeiros na cidade a movimentar-se para entregar cocktails em casa, no início de Abril.

“Tentamos fazer tudo para que a experiência em casa seja tão similar como a do bar”, conta Cheila Tavares, que ao lado do namorado, Semi M’Zoughi, gerem o bar. “Além de fazermos os cocktails com todo o cuidado, engarrafamos com etiquetas com instruções de como servir e saborear o cocktail, fornecemos os garnishes e oferecemos uns snacks a acompanhar.

Um cocktail custa 8€ (100 ml), 14€ (200 ml) por dois e há vários à escolha, dos de autor (Tangerina, Chilly, Flowers e Seed), aos clássicos pedidos pelos clientes, com uma novidade a cada semana.

O bar também faz entregas de cerveja Dois Corvos e de vinho branco e tinto. Na Páscoa surpreenderam os clientes com um tiramisú caseiro para acompanhar os cocktails e é provável que em breve haja mais surpresas. “Adoramos complementar cocktails com comida e não nos ficaremos por aqui, temos outros packages de pairings na manga, muito ao estilo Machimbombo.”

Os cocktails são anunciados no Instagram do bar. “Todas as semanas introduzimos uma bebida nova, quer em modo de promoção, quer em modo limitado. A criatividade continua mesmo em confinamento.”

As encomendas podem ser feitas no Instagram ou através do WhatsApp 91 152 3986.

+ Leia grátis a Time In Portugal desta semana