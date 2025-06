Madam Bō vai oferecer dumplings para assinalar abertura do novo espaço

Cinco anos depois de se apresentar à sociedade alfacinha, Madam Bō tem uma segunda casa a debutar em Lisboa. Não fica longe da primeira, que fica no Príncipe Real e se mantém aberta e a servir os seus coloridos dumplings. A nova morada não substitui, acrescenta. Fica em plena Rua de São Bento, a meio caminho entre a Casa-Museu Amália Rodrigues e o Parlamento. Em soft opening desde 24 de Maio, o evento de inauguração está marcado para quarta-feira, 25 de Junho, com “uma acção especial de lançamento”.

No Madam Bō de São Bento, instituiu-se que esse será o Dumpling Day, com oferta de 300 dumplings aos primeiros 100 visitantes. “Uma experiência de boas-vindas pensada para marcar a chegada da marca ao novo bairro”, lê-se em comunicado. Tanto mais que chega com novidades, em particular uma carta renovada e “identidade visual refrescada”.

“Estávamos prontos para um espaço que reflectisse a nossa evolução: mais íntimo, mais refinado, mas ainda cheio daquele espírito irreverente e enérgico que o público tanto adora”, afirma Alexandre Tilmant, um dos sócios, citado na mesma nota. Quanto à localização deste segundo restaurante, diz ainda: “Queríamos um bairro que fosse, ao mesmo tempo, intemporal e pulsante, onde a Madam Bō pudesse assentar e continuar a surpreender. Por isso, São Bento não foi apenas uma mudança, mas também uma evolução”.

As principais diferenças, face ao espaço original, estão na carta – com a promessa de “sabores mais intensos, pratos para partilhar e uma cozinha que se afirma para além dos dumplings”. Frango frito ao estilo taiwanês; Char Siu, porco BBQ cantonês caramelizado; Noodles Vegetarianos, uma versão do clássico de Xangai com legumes frescos; e Noodles com Bochechas de Vaca Estufadas à moda de Hong Kong, cozinhadas durante 24 horas, são os destaques descritos, ipsis verbis, no comunicado de lançamento deste Madam Bō.

“Embora os dumplings continuem a ser o coração da casa, o menu de São Bento expande o nosso terreno de jogo com novas técnicas, novos ingredientes e uma gama mais ampla de sabores que mostram a nossa ambição de surpreender e encantar para além do que já é esperado”, afirma o fundador Charles Declos, igualmente por escrito. “Teremos petiscos, acompanhamentos ousados e pratos para partilhar que mostram a nossa curiosidade culinária e empurram a experiência Madam Bō para novos territórios.” Conte também com vinhos naturais e cocktails de autor, “agora parte de uma experiência de bar mais completa”.

Além destes dois restaurante no centro de Lisboa, os dumplings do Madam Bō estão ainda presentes no IDB Rooftop, lado-a-lado com os smash burgers do Dedé’s, as pizzas artesanais do Irmão e os kebabs do Gyra Sol.

Rua de São Bento 312. Ter 19.00-00.00; Qua-Qui 12.00-15.00, 19.00-00.00; Sex 12.00-00.00; Sáb 12.30-00.00; Dom 12.30-17.00

