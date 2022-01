Os produtos da Azulcer, Casa Piriquita e Adega Regional de Colares são os primeiros a ganharem a nova certificação Made in Sintra, uma iniciativa que junta o município à associação empresarial do concelho.

A Câmara Municipal de Sintra apresentou os três primeiros produtos do concelho com a nova certificação Made In Sintra, uma iniciativa que resultou de um protocolo de cooperação entre a autarquia e a Associação Empresarial de Sintra. O objectivo passa por impulsionar o que é produzido no concelho, dos produtos às ideias únicas “no país e no mundo”, explica a Câmara em comunicado.

No arranque desta iniciativa, foram apresentadas as três primeiras marcas certificadas. Como a Casa Piriquita, uma histórica de Sintra fundada em 1862 e que faz as delícias dos locais e dos visitantes, com destaque para os famosos e estaladiços travesseiros. Os vinhos produzidos pela Adega Regional de Colares também receberam a certificação Made In Sintra, nesta que é a adega cooperativa mais antiga do país (desde 1931), além da fábrica Azulcer, um projecto mais recente fundado em 2016, mas que se distingue pela produção do azulejo tradicional português.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos produtos tenham a promoção que lhes é devida”, prometeu Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, acrescentando que “é um privilégio para a autarquia apoiar estas iniciativas que apoiam e levam o concelho além das suas fronteiras, projectos que reflectem quem investe e divulga o melhor que se faz no nosso território”. Paulo Veríssimo, presidente da Associação Empresarial do Concelho de Sintra, explicou que “este projecto tem o como eixo unir, desenvolver e ajudar a promover os produtos da região, não só pelos tempos que estamos a viver, mas para valorizar e ajudar as empresas do concelho”.

+ Palácio Nacional de Sintra redescobre galeria única do século XVI

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana