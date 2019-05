Madonna actua no Coliseu de Lisboa em 2020

A norte-americana Madonna, radicada em Portugal desde 2017, vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios. Quando? Não se sabe ao certo.

Ou melhor, sabe-se que vai ser em 2020. E que a promotora Everything Is New vai anunciar as datas "brevemente".

Os concertos de Lisboa integram a digressão de apresentação de Madame X. O novo álbum da cantora pop vai ser editado em Junho. Foi gravado entre Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles e, aparentemente, influenciado pela sua estadia em Portugal.

Além de Lisboa, a digressão vai passar por Nova Iorque, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Philadelphia, Miami, Londres e Paris. Sempre em salas mais pequenas do que aquelas em que Madonna costuma actuar, para o ambiente ser mais intimista.

Os preços dos bilhetes, nos Estados Unidos, vão dos 10 aos 760 dólares. Para Lisboa, pode fazer pedidos de bilhetes até sexta-feira através do site Madonna.livenation.com, "para garantir que os fãs têm o melhor acesso".

