Mafalda Patrício e Rita Montezuma já estão a preparar o Natal

O mote chega em inglês – fashion, food, drinks. Serão estes os ingredientes da primeira edição do Ímpar, um mercado dedicado à moda e ao lifestyle, dinamizado por duas influenciadoras digitais de peso (e portuguese girlies) Mafalda Patrício e Rita Montezuma. Está marcado para a Lx Factory, nos dias 7 e 8 de Dezembro.

A moda será o prato forte deste evento, que se adivinha um terreno fértil para comprar alguns presentes de Natal – se não mesmo todos. As marcas já anunciadas incluem algumas etiquetas portuguesas, entre elas a Fora Sunglasses, Otherwise, 38 graus, Cantê, Imago, Mustique, Béhen, Two Zero, Futah, Juliana Bezerra, Piupiuchick, Taippe e Marshmellow, numa selecção que vai além do vestuário feminino e abrange áreas como os acessórios, os têxteis para a casa, o guarda-roupa masculino e até a moda infantil.

A curadoria de Mafalda e Rita também envolve marcas internacionais, sobretudo espanholas. É o caso da Maràvic, Kaotiko, da Flabellus, Laganini, Eloïse, Nurrk, Baymo e da Carmen Says, entre outras.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). 7-8 Dez

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram