Magia, asneiras e consumo de drogas. ‘Ted’ tem uma prequela na televisão

A juventude do ursinho de pelúcia mais mal-educado da história do cinema vai estar debaixo de foco na série ‘Ted’. A criação de Seth MacFarlane recua aos anos 90.

Os dois filmes Ted – de 2012 e 2015 – não chegaram a ser uma trilogia. No entanto, a prometida prequela vai estrear na SkyShowtime em formato série, com um total de sete episódios. Seth MacFarlane continua como o criador de Ted, voltando a emprestar a voz à estrela de pelúcia, que ganhou vida com o desejo de uma criança que precisava de amigos. Mas atenção, incautos: a série não é recomendada a menores de 17 anos. Estreia a 22 de Fevereiro na SkyShowtime.

Tudo começou em 1985, numa cidade perto de Boston. É neste ano e nesta geografia que arranca o primeiro filme. O ano do início de uma grande amizade entre John, uma criança de carne e osso que tem dificuldade em fazer amigos, e Ted, o ursinho de pelúcia que recebe nesse Natal. Adopta-o como um amigo, mesmo não sendo verdadeiro e formula um desejo: que Ted consiga falar para poderem ser amigos para todo o sempre. À noite, passa uma estrela cadente que ouve o desejo de John e o torna realidade. A notícia depressa corre o mundo: um urso de brincar tem pensamento próprio! Ted torna-se numa celebridade, embora sem nunca deixar o amigo para trás. Na verdade, o que parecia um conto infantil, dá lugar a uma absurda comédia para adultos ao jeito de Seth MacFarlane, criador das séries de animação Family Guy, American Dad e The Cleveland Show, também para os mais crescidos e por cá disponíveis no Disney+.

©Peacock Ted

Os anos passam, as pessoas começam a esquecer-se de Ted, e este acaba por cair numa vida de abusos, chegando a ser apanhado com droga no aeroporto. Ted fuma erva, diz asneiras, conduz e tudo isto é apresentado no primeiro filme, que depois prossegue com os dois amigos adultos, com 35 anos (e medo de trovoadas) a terem de ponderar uma vida em separado, tendo em conta a vida amorosa de ambos. Por sua vez, o segundo filme anda em torno da luta de Ted em tribunal para provar que é um ser humano e ter direito, por exemplo, a trabalhar e até a casar. E agora voltamos atrás.

Em Ted, a série, regressamos ao ano de 1993, altura em que Johnny e Teddy (eles tratam-se assim carinhosamente) enfrentam a adolescência. Por esta altura, Ted já viveu o auge da sua fama e vê-se a braços com um ultimato terrível: é obrigado a inscrever-se na escola secundária, juntamente com o seu amigo, com o qual irá partilhar algumas das primeiras experiências da fase do armário, “um bafo de cada vez”, sugere um comunicado da SkyShowtime. Na mesma nota, Seth MacFarlane, Paul Corrigan e Brad Walsh (os outros co-criadores e argumentistas da série) deixam esta mensagem irónica assinada em conjunto: “Cada geração desenvolve o seu próprio estilo artístico, a sua própria visão do mundo. Nos anos 20, foram os fraseados musicais subversivos do jazz. Nos anos 50, foram as pinceladas ousadas dos expressionistas abstractos. Na nossa geração, arte é criar conteúdos de streaming com base em êxitos anteriores. Seguindo esta orgulhosa tradição, temos o prazer de apresentar Ted”.

Apesar de se passar nos anos 90, esta prequela baseia-se numa “verdade intemporal”, explicam ainda os criadores: “ter 16 anos é uma treta”. Por isso mesmo, “a única coisa que torna esta fase da vida tolerável é quando temos a companhia de um amigo, mesmo que esse amigo seja um urso de peluche mágico, malcriado e com uma tendência para o consumo de drogas”. MacFarlane, Corrigan e Walsh também foram adolescentes durante essa década e em Boston, onde acontece todo o universo tediano, e confessam que as personagens também passam por “algumas das humilhações e situações marcantes” que viveram então. “Além disso, inventámos muitas coisas (temos de encher muitas páginas e a vida real é quase sempre aborrecida)”, rematam.

No papel de John Bennett, interpretado por Mark Wahlberg no cinema, a série conta com Max Burkholder, que se destacou ainda jovem na série Parenthood. Hoje, aos 26 anos, veste a pele de um adolescente. O restante elenco principal é composto por Scott Grimes (The Orville) e Alanna Ubach (Euphoria) nos papéis dos pais Matty e Susan (no cinema, os nomes dos pais eram diferentes) e por Giorgia Whigham (O Justiceiro), como a prima Blaire que vive com eles, enquanto estuda na faculdade. O narrador é Ian McKellen (O Senhor dos Anéis) em substituição de outra lenda das sagas épicas, que narrou os dois filmes: Patrick Stewart (Star Trek). Ted tem um total de sete episódios, cada um com cerca de meia hora, e na data de estreia ficam disponíveis os primeiros quatro. Os restantes três episódios só chegarão à plataforma a 11 de Abril.

SkyShowtime. Estreia a 22 de Fevereiro (T1)

