Mâide, um restaurante para todas as horas do dia (e todos os fusos horários)

Se há coisa que a cozinha não precisa de ter é hora, especialmente quando a fome aperta. No Mâide, as portas abrem às 9.30 e só se fecham mesmo à noitinha, para lá da hora do jantar. O dia arranca com uma carta de pequeno-almoço e brunch que, às 12.30, é substituída por outra recheada de pratos de diferentes lugares do mundo. Ora se comem uns ovos benedict, um açaí e umas panquecas, como chegam à mesa uns hambúrgueres, uns pokes ou até um pad thai de camarão.

“All day exotic food”, lê-se ao fundo, por cima do balcão forrado a azulejos. O espaço em tons terrosos, com o castanho das madeiras e o verde das plantas, dá ares de restaurante instagramável onde a comida saudável se cruza com o brunch – mas o Mâide é mais do que isso. É resultado das muitas viagens de Nuande Pekel, o chef executivo, que criou duas cartas para dois momentos distintos do dia com pratos que foi descobrindo pelo mundo.

Mariana Valle Lima Panqueca salty

Da parte da manhã, há tudo o que se espera: além dos ovos benedict (6€) e das panquecas – clássica com mel, nutela, doce ou maple syrup (4€), ou salty com bacon, ovo estrelado e maple syrup (5€) –, há uma tosta de abacate com ovo escalfado, tomate cherry e microleaves (7,5€); um bagel com salmão fumado, queijo creme e cebolinho, ao qual ainda pode ser acrescentado um ovo escalfado (6,5€); granola feita ali com iogurte grego, mel e fruta da época (4€), e até pão de banana com manteiga e flor de sal (2,5€). Se preferir, há um cesto de pastelaria (4€) com dois croissants, bolinhas de Mafra ou pão de fermentação lenta com manteiga e doce de frutos silvestres.

Mariana Valle Lima Bagel de salmão

O café é da especialidade, orgânico e 100% arábica, tirado “numa máquina de café muito especial, da marca italiana La Marzocco, totalmente personalizada para o Mâide”. “Acreditamos que investir na qualidade do café e da máquina era um ponto importante e diferenciador”, lê-se na apresentação do espaço. Há sumos naturais e uma atenção redobrada aos smoothies.

Na carta de brunch, há ainda alguns pratos curiosos para a hora do dia, como tacos de camarão (8,5€) e de atum (9€) ou até um combinado de sushi e sashimi (20 peças, 20€), servido apenas ao fim-de-semana.

Mariana Valle Lima

A partir da hora do almoço, há pratos que se mantêm, mas a carta ganha dimensão com destaque para os pokés e a comida exótica. De um lado, tanto há um poké de salmão, camarão e guacamole (9,5€), como um ceviche (9€) ou um tataki de atum (11€), feito com espécimes dos Açores. Do outro, há especialidades como nasi goreng, um arroz no wok com vegetais, ovo estrelado, rebentos e molho de soja com frango (8€) ou camarão (8,5€); um caril japonês (a partir de 7€), ou um caril seco de origem indonésia de novilho com arroz (9€) – perfeito para acompanhar com a cerveja da Indonésia, a Bintang (3,5€).

R. Joaquim Ereira 1543 loja B (Cascais). Ter-Dom 09.30-23.00

