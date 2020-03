Maior feira de turismo cancelada e adiada para Maio

A BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, prevista para a próxima semana, irá realizar-se afinal entre os dias 27 e 31 de Maio, devido ao aumento de casos do coronavírus em Portugal. As novas datas foram anunciadas no site da organização esta quinta-feira.

Horas depois do Turismo de Portugal ter cancelado a sua presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, a Associação Industrial Portuguesa reconsiderou a decisão de manter a realização do evento para a próxima semana, entre os dias 11 e 15 de Março. À semelhança da feira de viagens da Agência Abreu, a BTL também foi adiada para a Maio e vai realizar-se entre os dias 27 e 31.

“Conscientes do impacto desta decisão, não podemos deixar de agradecer todo o apoio que nos foi manifestado pelos nossos clientes e parceiros ao longos dos anos na afirmação da BTL como o maior e melhor evento de promoção do turismo em Portugal e estamos confiantes, que em conjunto, seremos capazes de ultrapassar as circunstâncias do momento e seremos capazes de realizar, nas novas datas agora anunciadas, uma BTL ainda mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no sector do turismo”, lê-se em nota informativa no site da Bolsa de Turismo de Lisboa.

Apesar do adiamento, a organização assegura ainda que, seguindo todas as recomendações da Direcção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, implementou um Plano de Contingência no Contexto do COVID-19, que integra as medidas e procedimentos indicados por estas entidades.

Este ano, a República Dominicana é o destino internacional convidado este ano. Promovida pela Fundação da Associação Industrial Portuguesa, a BTL realiza-se na Feira Internacional de Lisboa desde 1989 e é reconhecida no sector como o evento mais importante na área do turismo em Portugal e como um ponto de encontro de profissionais. Durante os cinco dias de evento, conta-se um conjunto significativo de actividades, desde conferências e encontros empresariais até workshops e demonstrações. Para o público em geral, nunca faltam as ofertas e os muitos descontos em viagens e pacotes de férias.

