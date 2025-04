Mais de 20 anos depois, Isabel Allende regressa a Portugal com um novo romance

Chama-se 'O meu nome é Emilia del Valle' e, para marcar o seu lançamento mundial, a autora conversa com Pilar del Río e Valter Hugo Mãe no CCB. É no dia 18 de Maio.

Ao fim de mais de 20 anos, Isabel Allende está de volta a Portugal. No dia 18 de Maio, a escritora, premiada com mais de 60 galardões internacionais, vai estar no CCB (Centro Cultural de Belém) a apresentar o seu novo livro O meu nome é Emilia del Valle.

Autora de inúmeros romances populares, como A casa dos espíritos, Paula, Eva Luna ou Longa pétala de mar, Isabel Allende é a escritora de expressão espanhola mais lida no mundo e vem a Lisboa para dar a conhecer a sua mais recente obra, a ser lançada a 18 de Abril, pela Porto Editora. A tradução é de Carla Ribeiro.

Neste dia, Allende senta-se com a jornalista espanhola Pilar del Río e com o autor Valter Hugo Mãe para conversar acerca de temas relacionados com O meu nome é Emilia del Valle. O livro passa-se em São Francisco, no final do século XIX, e segue a jornada de Emilia del Valle, que, impelida pela paixão pela escrita, decide publicar o seu primeiro romance aos 17 anos. Mas a aventura chama por ela e então a rapariga opta pelo jornalismo, acabando por partir para o Chile, onde se prepara para cobrir a guerra civil.

Para assistir à conversa, que começa às 16.00, é necessária inscrição prévia, exclusiva apenas para quem adquira o livro em pré-venda.

Praça do Império (Belém). 18 Mai. Dom 16.00. 19,99€ (preço do livro)

