Mais de 40 artistas juntam-se em Lisboa para celebrar a Palestina

Com o objectivo de promover a solidariedade com o povo palestiniano, as Carpintarias de São Lázaro vão receber A Day of the Sunbird – Arte e Cultura pela Palestina. Este evento, agendado para 13 de Julho, vai juntar mais de 40 artistas, músicos, escritores, poetas, chefs e activistas e conta com uma programação cultural e artística, com concertos, exposições, conversas, workshops, gastronomia e actividades para crianças.

Entre os destaques da programação está a exposição Where We Land, que reúne obras centradas no vazio deixado pela ocupação israelita. O evento contará ainda com Hawiyya – A Palestinian Conversation, uma conversa entre palestinianos em torno de experiências pessoais e identitárias, e uma mesa-redonda dedicada ao papel do cinema na luta por justiça, com a presença de activistas e cineastas.

A tradição também estará em destaque com um workshop de Dabkeh, a dança folclórica palestiniana, orientado pelo grupo Handala. A gastronomia será representada por sabores do Levante e do Irão, confeccionados por chefs e restaurantes sediados em Lisboa que manifestam o seu apoio à causa palestiniana. Durante a tarde, haverá actividades infantis dinamizadas pela organização Parents for Peace e por Lara Aladina.

A componente musical ganha força no final do dia, com um concerto colectivo que contará com a participação de nomes como Milhanas, Cristina Clara e Diego El Gavi, num tributo à resiliência e à cultura palestiniana. O encerramento ficará a cargo de um coro composto por mais de 30 músicos locais, reunidos num acto de solidariedade em uníssono.

Organizado de forma colaborativa e sem fins lucrativos, o evento assume-se como um gesto colectivo de resistência e apoio. A totalidade da receita obtida com a venda de bilhetes — a entrada é 10€, mas existe também um bilhete solidário disponível por 20€ — será doada à organização Seeds of Hope, uma ONG que desenvolve espaços de educação e apoio emocional para crianças em Gaza.

Rua de São Lázaro, 72 (Martim Moniz). 13 Jul (Dom) 13.00-23.00. 10€-20€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp