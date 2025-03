Em plena noite de lua cheia, altura em que se dá o eclipse total e a lua fica vermelha, qual é o cenário ideal para passar o serão? Na Serra de Sintra – coberta de todo o seu misticismo, entre caminhos secretos e lendas nunca esquecidas (pelo menos para alguns). É caso para dizer que, dia 15 de Março pelas 19.30, terá de encarnar a personagem de viking e dar corda aos sapatos, num percurso de cinco quilómetros.

"A Lua é um astro cheio de muitos mistérios e simbolismos, não só para a astrologia como também para o estudo da ciência. Este astro é forte na influência de rituais, marés e colheitas", consta no comunicado sobre o evento. O trilho tem como base a lenda do jovem monarca norueguês que, por volta de 1109, chegou à actual costa portuguesa para conquistar o Castelo de Sintra, derrotando os vikings que lá existiam.

Os participantes no trilho dos vikings têm como ponto de encontro o Convento dos Capuchos e pede-se que cheguem meia hora antes de começar a caminhada (19.00). Aconselha-se ainda calçado de exterior confortável, água, reforço alimentar à escolha, máquina fotográfica e lanterna. As inscrições são feitas via e-mail (lynxtravel11@gmail.com), até dia 14 de Março, custam 10€ para os adultos e as crianças dos 6 aos 12 anos pagam 5€.

Convento dos Capuchos (Sintra). Sáb 15 Mar 18.30. 5€-10€

