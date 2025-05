Mais de duas décadas depois, Killswitch Engage estão de volta a Lisboa

Vinte e três anos depois da última passagem por Portugal, os Killswitch Engage regressam finalmente a Lisboa. O concerto está marcado para o dia 29 de Setembro de 2025 no LAV – Lisboa Ao Vivo.

Com o recém-editado This Consequence na bagagem – o nono disco de estúdio, lançado a 21 de Fevereiro pela Metal Blade Records –, o grupo de Massachusetts traz a Lisboa uma oportunidade única de testemunhar ao vivo um espectáculo de uma banda que moldou o metalcore tal como hoje o conhecemos. Este trabalho foi descrito pelo guitarrista Joel Stroetzel como o “mais pesado” da discografia da banda.

Desde o lançamento de Alive Or Just Breathing, em 2002, que os Killswitch Engage se estabeleceram como um importante nome na nova vaga de bandas de metal norte-americano. Com mais de três mil milhões de streams acumulados, vários discos de ouro e platina, nomeações para os Grammys e sucessivos álbuns no Top 10 da Billboard, o grupo tem-se mantido relevante tanto junto de veteranos como de novos ouvintes.

O novo This Consequence não foge à regra e já mereceu elogios de publicações como a NME, a Forbes e a Revolver, que o destacaram como um dos registos mais intensos e coesos da carreira do grupo.

O cartaz da noite em Lisboa conta também com os Fit For An Autopsy, Decapitated e Employed To Serve.

LAV – Lisboa Ao Vivo (Lisboa). 29 Set (Seg). 18.45. 38€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp