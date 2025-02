Mais de metade dos habitantes em Portugal consome conteúdos no streaming

É o valor mais alto de sempre. Em Portugal, mais de metade da população consome conteúdos audiovisuais das plataformas de streaming, numa altura em que já se conta mais de uma mão-cheia de opções concorrentes.

A informação é divulgada pela Marktest, de acordo com o seu BStream – Barómetro de Plataformas de Streaming, um estudo que acompanha de forma regular o consumo dos serviços de SVoD (Subscrição de Video On Demand) em Portugal. Desde 2021, a Marktest acompanha a evolução das preferências dos portugueses nesta área e, num comunicado enviado à imprensa, este grupo especializado em estudos de mercado revela que, durante estes últimos anos, os indicadores “apontam para um crescimento de já mais de 10 pontos percentuais no universo de utilizadores destes serviços no mercado português”.

De sublinhar que estes dados são referentes a utilizadores e não a subscritores. Em resposta à Time Out, fonte da Marktest dá alguns exemplos, como “uma família de quatro em que só um subscreve, mas todos utilizam; contas partilhadas entre amigos, etc”. Quanto à intenção de subscrição de um serviço de streaming nos próximos três meses, o estudo assinala uma pequena quebra de um ponto percentual.

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp