Mais de um ano depois, Yakuza de Cascais reabre – e tem novidades

O restaurante japonês de Olivier no hotel Sheraton tem uma carta muito semelhante à do irmão mais velho, em Lisboa.

Era o que faltava. De todos os restaurantes de Olivier da Costa na Grande Lisboa, só o de Cascais, dentro do Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, ainda estava encerrado. Na última quinta-feira, dia 20 de Maio – mais de um ano depois de fechar em Março de 2020 – voltou finalmente a abrir as portas.

As novidades que marcam a reabertura do restaurante japonês brilham logo na abertura da carta: há lombo de robalo no miso (45€), nigiri de toro, uni e caviar (28€/2 unidades), nigiri de enguia com foie gras (16€/2 unidades), nigiri de salmão com trufa (12€/2 unidades) e tataki de atum Bluefin (38€), mas o que não pode mesmo deixar de experimentar é a nova – e impressionante – pata de caranguejo grelhada com molho miso (48€).

Yakuza Cascais

Seguem-se muitos dos clássicos de assinatura que já faziam sucesso neste espaço e no irmão mais velho em Lisboa: caso do taco Sakana, com peixe e guacamole (14€), do gunkan rei, com salmão, caranguejo real e ovo de codorniz (16€) ou do gunkan de K.O.B, com wagyu, foie gras, cebola confitada e teriyaki (18€).

As sobremesas de sempre também não foram a lado nenhum, como a mousse de chocolate Kit Kat "sucesso garantido" (10€) ou o creme queimado de jasmim, manga e sancho (10€).

O restaurante foi alvo de obras na cozinha enquanto esteve encerrado, mas a decoração discreta, com motivos orientais, e um balcão onde se pode sentar a ver os sushimen a trabalhar a matéria-prima mantêm-se. Quando está bom tempo, porém, a melhor zona para se instalar é mesmo a varanda, rodeada de vegetação.

Sheraton Cascais Resort. Rua das Palmeiras 5, Quinta da Marinha. 91 321 6455.

