Mais de uma década depois, Egyptair volta a ligar o Cairo a Lisboa

Prepare-se. A partir de 23 de Julho, a Egyptair – que deixou de ter voos para o aeroporto Humberto Delgado em Março de 2011 – volta a operar entre Lisboa e o Cairo. Os voos directos vão acontecer todas as terças e quintas-feiras. A novidade foi avançada pela AeroRoutes, plataforma dedicada à divulgação de informação acerca das alterações na rede mundial de companhias aéreas.

“Aproveitando a disponibilidade de slots nocturnos em Lisboa e a diferença horária de duas horas entre as duas cidades, os Airbus A321 da Egyptair, companhia parceira da TAP Air Portugal na Star Alliance, saem de Lisboa pelas 23.00 e chegam ao Cairo pelas seis da manhã com ligações imediatas para vários destinos do Médio Oriente”, avança também a Sky Expert no LinkedIn.

O preço dos bilhetes anda entre as 13.774 e as 26.039 libras egípcias, o que dá cerca de 271€ a 513€.

