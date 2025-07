Mais do que formas e cores, estes posters são autênticas ondas de calor

Abriu em Março e trouxe novas cores a este troço inicial da Rua de Arroios. Quente e energizante, a paleta é a assinatura de Andrey Levyy, o designer russo que trocou Moscovo por Lisboa e que, no ano passado, criou o próprio estúdio. Dos desenhos conceptuais, repletos de gradações de cor e geometrias, nasceu a Levö.

"No início, não havia estas cores vivas e abertas. Eram trabalhos um pouco diferentes. Só depois é que comecei a juntar mais cor aos meus trabalhos, acho que decidi que lhes queria dar mais energia e mais luz. Estava focado em fazer algo que fosse consensual e fácil de vender, até que percebi que as pessoas queriam alguma coisa que chamasse mais a atenção", resume Andrey.

DR

Ao entrar na loja, os olhos batem numa grande e intensa mancha amarela e laranja. Não somos os únicos – estamos a olhar para Tcvetët, o mais cobiçado dos posters da Levö. Uma "janela aberta para o pôr-do-sol", especialmente popular entre alemães e escandinavos, como explica o autor. A parede à direita é, na verdade, um mostruário de best-sellers – cartazes vibrantes, desenhados e impressos na casa, em papel de algodão e com seis tamanhos à escolha, do A4 ao formato 70 por 100. Os preços começam nos 18€ e vão até aos 79€. Por outro lado, os prints de edição limitada não podem ser reproduzidos e são de tamanho único. Custam entre 22€ e 27€.

O espaço não funciona apenas como loja. Atrás da cortina fica o estúdio, onde Andrey desenvolve novas formas e manchas de cor, mas também onde imprime para responder às encomendas. "Um dos motivos para abrir este espaço foi o facto de ser também uma forma de poder começar a imprimir, a controlar melhor a cor, o papel. Foi tudo por uma questão de qualidade. Hoje, sei que os meus posters conseguem manter as cores sem alterações durante muito tempo", explica.

DR O último workshop de aguarela na Levö

Mas nem toda a criatividade acaba no papel. Há também telas abstractas, que apontam para outra identidade visual, e painéis feitos em MDF, que recuperam o color block, conferindo-lhe tridimensionalidade. Seguindo a mesma lógica, Andrey diversifica a oferta com as peças da Add:Objects, trabalho de impressão 3D, com as mesmas tonalidades electrizantes dos seus posters.

Com as vendas irmãmente divididas entre o site e a loja física, o espaço da Rua de Arroios abre-se a outras intenções, nomeadamente workshops organizados em colaboração com outros criativos. O próximo está agendado para dia 9 de Agosto e é dedicado à pintura com aguarela, com o Studio by Arden.

Rua de Arroios, 6 (Anjos). Ter-Sáb 11.00-13.30, 15.00-19.00

