Mais duas capitais europeias estão a proibir o alojamento local – eis o motivo

Muitos viajantes já terão ficado em alojamentos com arrendamento de curta duração, mas em muitas cidades europeias a proliferação deste tipo de turismo pode levar ao aumento das rendas e à diminuição da oferta de habitação para os residentes. Em Barcelona, Madrid, na Chéquia – e agora nos centros de Budapeste e Atenas – os responsáveis locais estão a tomar medidas para limitar ou até proibir as licenças de alojamento de curta duração.

Residentes de um distrito de Budapeste votam para proibir short term



Budapeste é o destino turístico mais popular da Europa Central, e em 2023 recebeu 6,7 milhões de estadias em alojamentos de curta duração. Mas, esta semana, os residentes no sexto distrito da cidade, no centro, votaram (embora por uma curta margem) a favor da proibição de arrendamentos short term a partir de 2026, principalmente porque estão a afectar negativamente os preços da habitação e a qualidade de vida.

54% dos votantes apoiaram a proibição, mas alguns opositores expressaram preocupação sobre o potencial impacto desta decisão nos negócios, com uma possível diminuição das estadias a afectar negativamente o movimento em restaurantes e cafés.

Numa declaração, o conselho deste distrito, que fica do lado de Buda da capital húngara, disse: "A maioria dos votos a favor indica que os residentes do distrito valorizam mais a tranquilidade das suas casas do que a perda de receitas". Parece que isso resume bem a situação, não?

LEIA MAIS:📍As cidades europeias populares poderão alguma vez recuperar do turismo excessivo?

Centro de Atenas proíbe novas licenças para alojamentos locais

Em Atenas, tudo muda no dia 1 de Janeiro de 2025. A cidade proibiu todas as novas licenças para alojamentos de curta duração em três distritos (equivalentes às freguesias) do centro de Atenas, bem como um aumento do imposto que são obrigados a pagar.

O imposto diário destina-se a ajudar o país a lidar com desastres naturais (como ondas de calor e incêndios florestais) e irá aumentar de 1,50€ para 8€ durante a época de Verão, entre Abril e Outubro. Nos meses de Inverno, aumentará apenas 50 cêntimos para 2€.

Esta proibição dos alojamentos short term deve-se ao facto de os atenienses terem dificuldades em encontrar habitação acessível. "Estive à procura de uma casa durante oito ou nove meses e acabei na que estou agora", disse grega Alma Lazi à Reuters. "Mesmo durante o período em que estava à procura, e expandi as áreas que estava a considerar, não encontrei nada que pudesse pagar para manter."

A proibição estará em vigor durante pelo menos um ano, mas as autoridades podem decidir prolongá-la, talvez até de forma permanente.

Mais sobre turismo em excesso na Time Out

Leia os nossos resumos sobre os destinos que querem que os visitantes se mantenham longe e aqueles que estão a aumentar as suas taxas turísticas.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ O Japão está a oferecer voos gratuitos para viajantes internacionais