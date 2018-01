Mais uma confirmação para o NOS Alive: MGMT

Os norte-americanos estão de regresso ao Passeio Marítimo de Algés, onde cumprem a sua terceira passagem. Vêm apresentar o seu quarto disco: Little Dark Age. Dia 14, no Palco NOS.

Antes de o NOS Alive ser grande, ou, por outra, ser gigante, já os MGMT o conheciam. Foram dos primeiros a conhecer-lhe a silhueta, a adivinhar-lhe o destino. Que se confirmou: o NOS Alive é hoje dos maiores festivais da Europa. Em 2008, na primeira passagem do duo norte-americano, nem tanto, mas já nomes como Bob Dylan, Neil Young ou os Rage Against The Machine marcavam presença.

Eram novos. Andavam em tour com Oracular Spectacular, primeiro disco e sucesso maior do conjunto de Andrew VanWyngarden e de Ben Goldwasser, onde se encontra o hit que os fez banda de barba rija: “Time to Pretend”.

Bom, digamos que os MGMT não podiam ser pior exemplo para barba rija. São gente de camisas coloridas e padronizadas, são indie-rock até mais não, entre cordas fugidias e teclas insistentes. Já o eram quando passaram, sem grande memória, pela edição de 2014 do NOS Alive, também no Palco NOS, como farão no dia 14 do próximo festival.

E agora pode ser que se façam notar. Até porque a 9 de Fevereiro editam Little Dark Age, quarto disco, do qual já se conhece a faixa-título e, mais recentemente, “Hand It Over”. Exemplos onde parecem ter recuado na velocidade, apostado na acalmia, na melancolia dos teclados e sintetizadores. E isso, avise-já, pode ser um óptimo sinal. É esperar para confirmar. Com fé.